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Началась продажа билетов на детское «Евровидение-2018»

03.10.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Продажа билетов на Международный детский конкурс песни «Евровидение-2018», который принимает Минск, началась 2 октября. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Белтелерадиокомпании.

Билеты будут реализовываться как на сам финал конкурса 25 ноября, так и на генеральную репетицию 24 ноября. Их можно приобрести онлайн на сайтах bycard.by, afisha.tut.by, afisha.relax.by, с помощью мобильных приложений под Android и iOS на play.google.com и itunes.apple.com, а также на официальном сайте Белтелерадиокомпании www.tvr.by Более 100 касс по всей стране будут реализовывать билеты в салонах связи Life и «Алло», магазинах «Электросила» и туристических компаниях «Би-тур», «Тур-Ателье», «Топ-тур», «Турбери».

Генеральная репетиция пройдет в формате гала-концерта, аналогичном главному шоу. Именно во время этой репетиции жюри оценивает конкурсантов, а полученные результаты будут объявлены в прямом эфире во время финала. Стоимость билетов на генеральную репетицию конкурса от Br6 до Br9, а на сам конкурс — от Br9 до Br12.

 
Теги: Минск
 
 
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Продажа билетов на Международный детский конкурс песни «Евровидение-2018», который принимает Минск, началась 2 октября. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в...
 
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