Эксперты чрезвычайных служб признали Twitter лучшим средством для информирования о ЧС

Сегодня при опросе в штаб-квартире Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) большинство экспертов из 90 стран отметили Twitter как наиболее эффективное средство информирования при чрезвычайных ситуациях. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил официальный представитель МЧС Беларуси Виталий Новицкий.

В штаб-квартире МАГАТЭ в Вене проходит международный симпозиум по информированию общественности при ядерных и радиационных инцидентах. В нем участвуют 400 экспертов из 90 стран. На вопрос «Какая платформа, по мнению вашей организации, наиболее эффективна по охвату аудитории при информировании о ЧС?» 60% специалистов высказались за Twitter. На втором месте Facebook с 31%, далее идет Youtube и другие сети. При этом более 40% опрошенных считают, что власти должны начинать коммуникацию в соцсетях в течение 15 минут после инцидента, по мнению трети экспертов, допустимо предоставлять информацию после того, как пройдет 15-30 минут.

Как отметили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси, Twitter-аккаунт ведомства существует уже более 7 лет. Подписаны на него свыше 87 тыс. человек. Он используется для оперативного информирования о происшествиях, ответов пользователям сети на интересующие их вопросы, связанные с работой спасателей. Также у министерства есть сообщество в Viber, на которое подписаны более 86 тыс. человек, и Telegram-канал с 1,7 тыс. подписчиков. Оба мессенджера в основном используются ведомством для предупреждения людей о неблагоприятных явлениях.