Какие гормоны делают нас счастливыми?

Наши настроение, аппетит, даже сиюминутные желания напрямую зависят от гормонов. И особенно чутко реагируют на колебания гормонального фона женщины. Хитрая игра эндокринной системы сказывается на весе, упругости кожи, здоровье волос, а также на отношениях с другими людьми.

Последствия гормонального дисбаланса ставят нас в тупик: почему еще вчера у меня была тонна энергии, а сегодня лежу пластом? Почему чаще всего спокойна как удав, а сегодня — ну просто мегера? Да и вообще, что у меня с аппетитом? Готова слона съесть! Если все это случается в вашей жизни эпизодически — волноваться не стоит. Но если вошло в традицию — имеется повод обратиться за помощью.

Специалисты, изучая влияние гормонов на качество жизни, вывели своеобразную «формулу счастья», за каждый пункт которой отвечает определенный гормон. Если уровень хотя бы одного ниже нормы, возможны проблемы. От чего же зависит душевная гармония?

На первом месте здесь — мелатонин, гормон, который вырабатывается во время сна, чаще всего в период с 23.00 до часа ночи, в самую активную фазу синтеза и именно в темноте. Доказано, что мелатонин не продуцируется при дневном свете и даже при мерцании монитора компьютера или свечении уличных фонарей. Так что плотнее задерните шторы — дайте мелатонину спокойно делать свою работу! Ведь именно он помогает бороться со старением, отвечает за иммунитет, предотвращает дегенеративные изменения и развитие онкологических процессов и влияет на вес, работая на уменьшение жировой прослойки (неправильно спите — никогда не похудеете). В США этот гормон уже давно считают лекарством от старости.



Важная роль у окситоцина — его недостаток может привести к снижению самооценки, раздражительности, беспричинной агрессивности. Но как поднять уровень этого гормона? Его выработку стимулируют любые положительные эмоции: общение с друзьями и семьей, прикосновения любимого человека, медитация и даже шопинг — в общем, нужно хорошенько поработать со сферой чувств и эмоций. Но самый действенный способ — конечно, влюбиться. «Порхание бабочек в животе» — это и есть большой выброс окситоцина, который, к слову, — настоящий эликсир женской красоты, здоровья и энергичности.



Гормоны дофамин и адреналин синтезируются во время спорта, поэтому без него никуда. Всего 30 минут физической активности 2 — 3 раза в неделю значительно улучшат качество жизни: спортом нужно заниматься не только ради внешнего вида, а в первую очередь для хорошего настроения. Дофамин относится к группе гормонов радости, именно он толкает нас на подвиги и безумства. Ученые подчеркивают: любые занятия, которые доставляют нам истинное удовольствие (конечно же, не пьянство, наркомания и курение!), помогают наладить постоянную и достаточную выработку дофамина. Так что, если хотите быть счастливой, делайте то, что вам действительно нравится!



А еще за ощущение счастья отвечает гормон серотонин: если в любой стрессовой ситуации вам хочется сладенького, скорее всего, именно в этот момент у вас «серотониновый голод». Этот гормон улучшает наше настроение, делает нас удовлетворенными и счастливыми. Львиная доля серотонина синтезируется в кишечнике, и брать его нужно из пищи: помогут горький шоколад, Омега–3 жирные кислоты. А собственно синтезу гормона помогают солнечный свет и опять–таки занятия спортом, которые повышают уровень триптофана — предшественника серотонина. В сочетании с правильным питанием это застрахует от депрессивных состояний.



Эстрогены регулируют уровень так называемых «гормонов настроения». Формула проста: эстрогены на высоте — и вы в тонусе. Увы, после 40 лет гормоны у женщин зачастую начинают плясать невпопад: отсюда и колебания настроения, мнительность, плаксивость, депрессии. Снижение уровня эстрогенов — например, перед началом менструации или после менопаузы — может вызвать ухудшение памяти, бессонницу и мигрень. Тут поможет врач: гинеколог или эндокринолог.



За чувство любви, спокойствие и радость отвечает гормон пролактин: именно благодаря ему формируется привязанность. Вообще, это материнский гормон, который очень важен в родах и при последующем грудном вскармливании.



КСТАТИ



Если в критической ситуации, например, после ссоры с близким человеком, вы чувствуете, как колотится сердце и дрожат руки, скорее всего, включились гормоны надпочечников — адреналин, норадреналин, кортизол. Их еще называют «борись–или–беги»–гормонами, поскольку они выделяются в ответ на стресс — тревогу, страх, холод, голод. Но надо понимать: если стресса в вашей жизни слишком много, рано или поздно появятся видимые признаки выгорания — зажимы в теле, мимические морщинки, раздражения на коже и прыщи.

Источник: sb.by

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