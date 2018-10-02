"Дачная история" о доме мечты: "Строить и делать мебель своими руками учились по роликам Ютуба"

Последняя в этом сезоне «Дачная история» — о сбывшейся мечте семьи Алеси из Гомеля. Только благодаря их трудолюбию старая дача на берегу Сожа превратилась в полноценное и комфортное загородное жилье. Реализованные задумки по внутреннему обустройству дома гарантировано многие захотят повторить — и не только на своей даче.





— История нашей дачи началась 3 года назад, когда наши долгие поиски наконец-то увенчались успехом: приехали посмотреть еще один домик в дачном кооперативе под Гомелем — и место нам понравилось. Речка рядом, ель во дворе, камин в доме. Цена за все это -15 тысяч долларов.















Но сам дом не выглядел так, как мы его себе представляли. Чтобы картинка совпала с мечтой, старый дом пришлось частично разобрать и построить заново.





На его переделку ушло 3 года — практически каждый день после работы и все выходные мы проводили на даче. За это время освоили, наверное, все виды строительных работ: начиная с кровельных и фасадных, заканчивая отделочными и изготовлением мебели.



Так выглядит наша гостиная





Конечно, не обошлось без помощи специалистов (ребята — Слава, Костя, Женя — спасибо!) электрика, отопление, частично отделка — это их заслуга.









Но остальное старались делать сами. И ролики из Ютуба были нам в помощь. Это по ним мы утепляли фасад, укладывали полы из фанеры. Научились «межслойной шлифовке» при лакировании. Сами вставляли двери.





Свой дом мы иногда в шутку называем фанерным. Дело в том, что многое в нем их фанеры: полы, широкие подоконники, оконные откосы, мебель — все из нее. Причем мест крепления вы не найдете — они скрыты специальными деревянными чопиками.





Интерьер детской комнаты. У ребенка есть свой уютный домик.





Отдельное спасибо моему папе и другу семьи Владимиру — без них многие идеи так бы и остались только на бумаге. С их помощью были реализованы разные эксклюзивные предметы интерьера — одна люстра чего стоит!



Шкаф и кровать — по индивидуальному проекту





Были и курьезные моменты. Например, при сборке шкафа один человек оказался внутри, и чтобы ему выбраться пришлось разбирать конструкцию.



Изголовье кровати

Стены в доме покрашены — это была моя маленькая мечта так оформить интерьер. На обои я больше не согласилась бы, хватит их в квартире.





Дачный дом у нас получился пригодным для постоянного проживания и этим с удовольствием пользуются родители — они практически все время здесь живут.





Сейчас смотришь на результат и понимаешь, что мечты сбываются, но не сами собой, для этого нужно хорошенько потрудиться. Верю, что в нашем доме будет всем жить в радость!