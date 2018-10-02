Группу афганцев-нелегалов с детьми задержали у границы

30 cентября на границе с Литвой белорусские пограничники задержали шестерых граждан Афганистана.

Об инциденте сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета Республики Беларусь.

Трое мужчин, одна женщина и двое детей пытались незаконно попасть на сопредельную территорию. Нелегалы стремились в Евросоюз «в поисках лучших условий жизни».

С собой у них были мобильные телефоны, примерно 50 тысяч российских рублей и 400 евро.

Задержанных афганцев для дальнейшего разбирательства доставили в Полоцкий погранотряд.