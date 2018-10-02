Наша сборная вышла в финальную часть командного ЧЕ по настольному теннису

Таким образом, обе команды нашей страны (мужская и женская) гарантировали себе место в финальной части турнира, который пройдет в сентябре следующего года во французском Нанте, сообщили в Федерации настольного тенниса.

В первом матче первая ракетка белорусской сборной Владимир Самсонов уступил Коу Лею со счетом 2:3, во втором матче Павел Платонов уверенно обыграл Евгения Прищепу – 3:1, в третьем – Александр Ханин не оставил ни шанса Виктору Ефимову (3:0). Наконец, Самсонов со счетом 3:0 обыграл Прищепу.