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Наша сборная вышла в финальную часть командного ЧЕ по настольному теннису

03.10.2018 10:22 — Разное | Аргументы и факты  
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Наша сборная вышла в финальную часть командного ЧЕ по настольному теннису
Фото из открытых источников

Таким образом, обе команды нашей страны (мужская и женская) гарантировали себе место в финальной части турнира, который пройдет в сентябре следующего года во французском Нанте, сообщили в Федерации настольного тенниса. 

В первом матче первая ракетка белорусской сборной Владимир Самсонов уступил Коу Лею со счетом 2:3, во втором матче Павел Платонов уверенно обыграл Евгения Прищепу – 3:1, в третьем – Александр Ханин не оставил ни шанса Виктору Ефимову (3:0). Наконец, Самсонов со счетом 3:0 обыграл Прищепу.

Турнирное положение в группе А5: Беларусь - 6 очков (3 матча), Словакия - 3 (2), Украина - 3 (3). 

Наша сборная вышла в финальную часть командного ЧЕ по настольному теннису
Арина Соболенко с победы стартовала на теннисном турнире в Пекине
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В домашнем матче третьего тура квалификации командного чемпионата Европы 2019 года белорусская мужская сборная по настольному теннису со счетом 3:1 победила...
 
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