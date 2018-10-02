Из-за ремонта настила железнодорожный переезд по улице Красноармейской закроют на сутки (расписание автобусов)





В связи с проведением работ по ремонту железнодорожного пути с разборкой переездного настила временно с 21:00 часов 5 октября до 21:00 часов 6 октября будет закрыто движение для всех транспортных средств через железнодорожный переезд по ул. Красноармейская (418 км перегона Лида-Гуды).

Объезд автомобильного транспорта будет осуществляться по улицам Куйбышева, Космонавтов, Черняховского.

Движение городских автобусных маршрутов будет организовано следующим образом:

Маршрут № 1. «Шейбаки-Красноармейский» следует с пр-та Победы на ул. Ленинская, через путепровод на ул. Куйбышева, ул. Рыбиновского, по аналогичному маршруту в обратном направлении, без заезда на ул. 8-го марта, пр-т Победы в прямом и обратном направлении;

«Шейбаки-Красноармейский» следует с пр-та Победы на ул. Ленинская, через путепровод на ул. Куйбышева, ул. Рыбиновского, по аналогичному маршруту в обратном направлении, без заезда на ул. 8-го марта, пр-т Победы в прямом и обратном направлении; Маршрут № 2. «Лакокраска-Крупской» следует с ул. Грюнвальдская, на ул. Советская, ул. Ленинская, через путепровод по ул. Куйбышева, на ул. Крупской , по аналогичному маршруту в обратном направлении, без заезда на ул. 8 марта;

«Лакокраска-Крупской» следует с ул. Грюнвальдская, на ул. Советская, ул. Ленинская, через путепровод по ул. Куйбышева, на ул. Крупской , по аналогичному маршруту в обратном направлении, без заезда на ул. 8 марта; Маршрут № 7. «Лидахлебопродукт- Мицкевича»» следует с ул. Гастелло на ул. Куйбышева, на путепровод по ул. Ленинской на ул. Советская на конечный остановочный пункт « ул. Мицкевича», в обратном направлении с ул. Мицкевича на пр-т Победы, ул. Ленинская, на путепровод по ул. Куйбышева, ул. Гастелло и далее по маршруту, без заезда на ул. 8 го марта;

«Лидахлебопродукт- Мицкевича»» следует с ул. Гастелло на ул. Куйбышева, на путепровод по ул. Ленинской на ул. Советская на конечный остановочный пункт « ул. Мицкевича», в обратном направлении с ул. Мицкевича на пр-т Победы, ул. Ленинская, на путепровод по ул. Куйбышева, ул. Гастелло и далее по маршруту, без заезда на ул. 8 го марта; Маршрут № 8. «Лидаспецавтотранс-Мицкевича» следует с ул. Коммунистическая по путепроводу на ул. Ленинская, ул. Советская на конечный остановочный пункт « ул. Мицкевича», в обратном направлении с ул. Мицкевича на пр-т Победы, ул. Ленинская, на путепровод по ул. Коммунистическая, на ул. Горького и далее по маршруту без заезда на ул. 8 го марта;

«Лидаспецавтотранс-Мицкевича» следует с ул. Коммунистическая по путепроводу на ул. Ленинская, ул. Советская на конечный остановочный пункт « ул. Мицкевича», в обратном направлении с ул. Мицкевича на пр-т Победы, ул. Ленинская, на путепровод по ул. Коммунистическая, на ул. Горького и далее по маршруту без заезда на ул. 8 го марта; Маршрут № 9. «Западный-Лидаагротехсервис» следует с ул. Рыбиновского через ул. Куйбышева и ул. Горького, в обратном направлении с ул.Железнодорожной под путепровод на ул. Куйбышева, на ул. Рыбиновского и далее по маршруту, без заезда на ул. 8-го марта, пр-т Победы и ул. Ленинская в прямом и обратном направлении;

«Западный-Лидаагротехсервис» следует с ул. Рыбиновского через ул. Куйбышева и ул. Горького, в обратном направлении с ул.Железнодорожной под путепровод на ул. Куйбышева, на ул. Рыбиновского и далее по маршруту, без заезда на ул. 8-го марта, пр-т Победы и ул. Ленинская в прямом и обратном направлении; Маршрут № 15Т. «Гастелло-Автовокзал» следует с ул. Рыбиновского на ул. Куйбышева на путепровод, по ул. Ленинской, на пр-т Победы далее по маршруту, в обратном направлении с Автовокзала на путепровод по ул. Куйбышева, ул. Гастелло и далее по маршруту, без заезда на ул. 8 го марта;

«Гастелло-Автовокзал» следует с ул. Рыбиновского на ул. Куйбышева на путепровод, по ул. Ленинской, на пр-т Победы далее по маршруту, в обратном направлении с Автовокзала на путепровод по ул. Куйбышева, ул. Гастелло и далее по маршруту, без заезда на ул. 8 го марта; Маршрут № 6аТ. « Южный городок-Автовокзал-ул. Тухачевского» следует по пр-ту Победы, на перекрестке пр-т Победы — ул. Кирова осуществляет разворот в обратном направлении на пр-т Победы, далее по ул. Ленинская, через путепровод на ул. Горького, ул. Куйбышева, ул. Рыбиновского, далее по маршруту, по аналогичному маршруту в обратном направлении, без заезда на ул. 8-го Марта;

Южный городок-Автовокзал-ул. Тухачевского» следует по пр-ту Победы, на перекрестке пр-т Победы — ул. Кирова осуществляет разворот в обратном направлении на пр-т Победы, далее по ул. Ленинская, через путепровод на ул. Горького, ул. Куйбышева, ул. Рыбиновского, далее по маршруту, по аналогичному маршруту в обратном направлении, без заезда на ул. 8-го Марта; Маршрут № 9аТ. «Ул. Машерова – Центр – ул. Тухачевского» следует по пр-ту Победы, на перекрестке пр-т Победы — ул. Кирова осуществляет разворот в обратном направлении на пр-т Победы, далее по ул. Ленинская, через путепровод на ул. Горького, ул. Куйбышева, ул. Рыбиновского, далее по маршруту, по аналогичному маршруту в обратном направлении, без заезда на ул. 8-го Марта.

Автобусы по данным городским маршрутам будут следовать со всеми остановками по маршруту объезда.

Городские автобусные маршруты № 3,№ 4, № 5, № 10, № 11, № 1Т, № 5Т и № 10Т в указанное время будут следовать без изменений.

Справки по тел. 52-76-76.