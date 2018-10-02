Церемония прощания с юным хоккеистом Вадимом Ошмяной пройдет 5 октября





Церемония прощания с юным хоккеистом из Лиды Вадимом Ошмяной, который ушел из жизни в результате тяжелого заболевания, пройдет 5 октября.

В 13.00 начнется выезд из ритуального зала по ул. Советской (здание «Химчистки»), в 14.00 все желающие смогут проститься с парнем в здании СШ №11, где он учился до своей болезни. В 14.45 траурная церемония пройдет в Ледовом дворце, в 16.00 в Фарном костеле совершится гражданская панихида. В 17.00 Вадим Ошмяна будет похоронен на кладбище в Зосино.



