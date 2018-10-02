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Созданное в Беларуси «женское» приложение стало лидером в App Store США

03.10.2018 — Разное | Хойницкiя навiны  
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Созданное в Беларуси «женское» приложение стало лидером в App Store США
Созданное в Беларуси «женское» приложение Flo стало самым популярным в США в категории «Здоровье и фитнес». Об этом в своем Facebook сообщил сооснователь стартапа Дмитрий Гурский.

Как сообщает портал Dev.by, белорусская разработка уже удостаивалась статуса «приложение дня» на американском рынке. Тогда Гурский назвал это «высшей оценкой», которое приложение может получить от Apple. По итогам 2017 года Flo попало в их топ-5 популярных приложений для здоровья.

Версия приложения для Android входит в пятерку самых популярных приложений для здоровья в 17 странах мира.

Напомним, Flo — это мобильное приложение для женского здоровья. Оно строит прогноз менструального цикла, позволяет отслеживать беременность, дает персональные рекомендации и предлагает возможность общаться с экспертами и другими пользователями анонимно внутри приложения.

Ее разработчиком является минская компания «Айдиономикс Диджитал». Недавно соинвестором проекта стала модель и филантроп Наталья Водянова, которая вошла в совет директоров компании. Сейчас у Flo более 20 миллионов активных пользователей. 

 
 
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Созданное в Беларуси «женское» приложение Flo стало самым популярным в США в категории «Здоровье и фитнес». Об этом в своем Facebook сообщил сооснователь...
 
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