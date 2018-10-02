Минчанин похител кабель на территории Быховского района

Лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества грозит минчанину, похитившему кабель РУП «Белтелеком».

– Он был доверенным лицом подрядной организации, выполняющей работы по демонтажу кабеля на территории Быховского района, – пояснил старший следователь СО Быховского РОСК Владислав Казимиров. – Кабель содержал цветные металлы. Мужчина причинил имущественный ущерб на сумму около 27 000 рублей.

В отношении минчанина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также установлено, что к совершению хищения причастны и местные жители. Расследование уголовного дела продолжается.

Ядвига РОКА.