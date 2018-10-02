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«Мы выбираем помощь пожилым людям» проходит в Московском районном комитете ОО «БРСМ» г.Бреста

03.10.2018 10:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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В рамках акции «Мы выбираем помощь пожилым людям» волонтеры отряда «Доброе Сердце» ОО «БРСМ» посетили на дому ветеранов и одиноких пожилых людей, школьники навестили учителей, которые много лет посвятили работе в школе, а сейчас находятся на заслуженном отдыхе.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59379.php

«Мы выбираем помощь пожилым людям» проходит в Московском районном комитете ОО «БРСМ» г.Бреста

Поздравления, внимание и слова благодарности стали для ветеранов лучшим подарком. Каждая встреча получилась очень душевной и "теплой". Ребята принесли угощения, а ветераны поделились своим жизненным опытом и секретами долголетия.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59379.php

«Мы выбираем помощь пожилым людям» проходит в Московском районном комитете ОО «БРСМ» г.Бреста

Главная цель - формирование у молодежи уважительного отношения к пожилым гражданам, чувства милосердия, сострадания и доброты, оказание адресной социальной поддержки нуждающимся пожилым людям, в том числе находящихся в социальных приютах и домах для престарелых.

 
 
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В рамках акции «Мы выбираем помощь пожилым людям» волонтеры отряда «Доброе Сердце» ОО «БРСМ» посетили на дому ветеранов и одиноких пожилых людей, школьники...
 
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