«Мы выбираем помощь пожилым людям» проходит в Московском районном комитете ОО «БРСМ» г.Бреста

В рамках акции «Мы выбираем помощь пожилым людям» волонтеры отряда «Доброе Сердце» ОО «БРСМ» посетили на дому ветеранов и одиноких пожилых людей, школьники навестили учителей, которые много лет посвятили работе в школе, а сейчас находятся на заслуженном отдыхе.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59379.php

Читать полностью в источнике с фото:





Поздравления, внимание и слова благодарности стали для ветеранов лучшим подарком. Каждая встреча получилась очень душевной и "теплой". Ребята принесли угощения, а ветераны поделились своим жизненным опытом и секретами долголетия.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59379.php

Читать полностью в источнике с фото:





Главная цель - формирование у молодежи уважительного отношения к пожилым гражданам, чувства милосердия, сострадания и доброты, оказание адресной социальной поддержки нуждающимся пожилым людям, в том числе находящихся в социальных приютах и домах для престарелых.