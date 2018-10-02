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Старший мастер одной из строительных организаций Бреста подозревается в хищении бюджетных денежные средств

03.10.2018 10:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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В ходе мероприятий по сопровождению законности проведения подрядных торгов в строительстве и расходования бюджетных средств, УБЭП УВД установлено, что Ф., 1982 г.р., неработающий, житель г. Бреста, с 27 февраля по 30 декабря 2015 года, работая в должности старшего мастера одной из строительных организаций Бреста, необоснованно списав на объект строительства фактически не поставленные 22,25 тонны металлоконструкций, похитил бюджетные денежные средства на общую сумму 352 944 165 неденоминированных рублей.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59378.php

Старший мастер одной из строительных организаций Бреста подозревается в хищении бюджетных денежные средств

фото - иллюстрация

2 октября СУ УСК по Брестской области УВД возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 210 УК РБ.

Ф. задержан в порядке статьи 108 УПК РБ. 

 
Теги: Брест
 
 
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В ходе мероприятий по сопровождению законности проведения подрядных торгов в строительстве и расходования бюджетных средств, УБЭП УВД установлено, что Ф., 1982 г.р.,...
 
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