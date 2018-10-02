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Внучка выпивала с бабушкой, потом набросилась с ножом - пенсионерка в больнице

03.10.2018 10:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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2 октября 2018 года в 14.25 в РОВД поступило сообщение из больницы, что из своего дома с диагнозом "проникающее ножевое ранение с повреждением внутренних органов, перелом ребра" доставлена на излечение Г., 1947 г.р., пенсионерка, жительница агрогородка Верхний Теребежов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59377.php

Внучка выпивала с бабушкой, потом набросилась с ножом - пенсионерка в больнице

фото - иллюстрация

ОУР установлено, что тяжкие телесные повреждения 2 октября около 12.00 в доме, в ходе ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, ударив ножом, причинила внучка - Т., 1986 г.р., неработающая, проживающая совместно, которая задержана в порядке статьи 108 УПК РБ.

Нож изъят. Возбуждено уголовное дело по пункту 1 части 2 статьи 147 УК РБ. 

 
 
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2 октября 2018 года в 14.25 в РОВД поступило сообщение из больницы, что из своего дома с диагнозом "проникающее ножевое ранение с повреждением внутренних органов,...
 
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