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Мотосообщество Бреста приглашает 6 октября на закрытие мотосезона-2018
03.10.2018 10:56 — Разное | Виртуальный Брест
Мотосообщество Бреста приглашает 6 октября 2018 года, на закрытие мотосезона 2018, всех друзей и мотозависимых.
фото - БелТА
14.00 сбор на парковке Ледового дворца в Бресте, проезд в сопровождении
19.00 развлекательная программа … место и формат уточняется, следите за новостями.
Движение колонны мотоциклистов по городу будет осуществляться по следующему маршруту: стоянка у Ледового дворца - ул. ГОБК (Северные ворота) до Брестской крепости. Каким образом поедут байкеры - через Кобринский мост (что вряд ли), либо через Варшавское шоссе (самый вероятный вариант, как в прошлом году) - будет сообщено дополнительно.
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Мотосообщество Бреста приглашает 6 октября 2018 года, на закрытие мотосезона 2018, всех друзей и мотозависимых. фото - БелТА 14.00 сбор на парковке Ледового дворца в...
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