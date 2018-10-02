Мотосообщество Бреста приглашает 6 октября на закрытие мотосезона-2018

Мотосообщество Бреста приглашает 6 октября 2018 года, на закрытие мотосезона 2018, всех друзей и мотозависимых.



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фото - БелТА

14.00 сбор на парковке Ледового дворца в Бресте, проезд в сопровождении ГАИ организованной колонной по городу.

19.00 развлекательная программа … место и формат уточняется, следите за новостями.







Движение колонны мотоциклистов по городу будет осуществляться по следующему маршруту: стоянка у Ледового дворца - ул. ГОБК (Северные ворота) до Брестской крепости. Каким образом поедут байкеры - через Кобринский мост (что вряд ли), либо через Варшавское шоссе (самый вероятный вариант, как в прошлом году) - будет сообщено дополнительно.