ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мотосообщество Бреста приглашает 6 октября на закрытие мотосезона-2018

03.10.2018 10:56 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Мотосообщество Бреста приглашает 6 октября 2018 года, на закрытие мотосезона 2018, всех друзей и мотозависимых.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59376.php

Мотосообщество Бреста приглашает 6 октября на закрытие мотосезона-2018

фото - БелТА

14.00 сбор на парковке Ледового дворца в Бресте, проезд в сопровождении ГАИ организованной колонной по городу.

19.00 развлекательная программа … место и формат уточняется, следите за новостями.


Мотосообщество Бреста приглашает 6 октября на закрытие мотосезона-2018

Движение колонны мотоциклистов по городу будет осуществляться по следующему маршруту: стоянка у Ледового дворца - ул. ГОБК (Северные ворота) до Брестской крепости. Каким образом поедут байкеры - через Кобринский мост (что вряд ли), либо через Варшавское шоссе (самый вероятный вариант, как в прошлом году) - будет сообщено дополнительно.

 
Теги: Новости, Брест
 
 
Ссылка на источник 73
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мотосообщество Бреста приглашает 6 октября 2018 года, на закрытие мотосезона 2018, всех друзей и мотозависимых. фото - БелТА 14.00 сбор на парковке Ледового дворца в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минчанин похител кабель на территории Быховского района
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.10.2018
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика