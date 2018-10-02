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"Нашли каких-то козлов отпущения". Год назад в Печах обнаружили в петле Сашу Коржича — и началось

03.10.2018 10:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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3 октября прошлого года, около 22.00, Светлана Коржич узнала, что тело ее сына Саши обнаружили в подвале медроты воинской части в Печах. По факту смерти провели проверку, возбудили уголовное дело и усадили на скамью подсудимых троих сержантов, которых обвиняют в доведении 21-летнего парня до самоубийства. Процесс еще не завершился, но с каждым новым заседанием Светлана Николаевна все меньше нового узнает о гибели своего сына и все больше — о дедовщине в воинской части, где он служил. «Все только обсуждают, кто сколько сожрал этих „роллтонов“, сосисок, сколько пакетов собрали, сигарет купили… Не в том направлении пошло следствие», — вздыхает мама Саши Коржича.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59374.php

"Нашли каких-то козлов отпущения". Год назад в Печах обнаружили в петле Сашу Коржича — и началось

Со Светланой Коржич мы встречаемся 2 октября на центральном рынке в Пинске, где она торгует белорусской кондитеркой. Во вторник после обеда торговые ряды опустели., продавцы свернулись, упаковали остатки товара и закрыли роллеты. Точка Светланы Коржич находится ближе к центру — синяя палатка, установленная перед белым ларьком с вывеской «Сладкоежка». Соседи Светланы Николаевны уже закрылись, а она все бегает от пряников к конфетам и обратно, обслуживая запоздалых клиентов.

— Давайте, звездочки, обслужу вас и поеду, — говорит мама Саши Коржича двум женщинам.

Едва ушли покупательницы, как подъехал грузчик с новой партией товара — 24 коробки. Светлана Николаевна приняла новое поступление и протянула рабочему две конфетки:

— Держи. Помянешь Сашу. Завтра год будет.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59374.php

"Нашли каких-то козлов отпущения". Год назад в Печах обнаружили в петле Сашу Коржича — и началось

Иллюстрация: Антон Девятов, TUT.BY

«Нашли каких-то козлов отпущения»

Едем на кладбище под Пинском — там похоронен Саша. Его могила заставлена траурными венками, которые закрывают выцветшую фотографию парня на деревянном кресте. Памятник парню пока не поставили.

— Я была у Кочановой (Наталья Ивановна Кочанова — глава администрации президента. — Прим. TUT.BY). Она сказала, что памятник поставит Министерство обороны, — говорит Светлана Николаевна.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59374.php

"Нашли каких-то козлов отпущения". Год назад в Печах обнаружили в петле Сашу Коржича — и началось

Мама кладет у креста букет искусственных цветов и две конфеты, которые любил Саша — с карамельной начинкой.

— Надо было с этой армией воевать ему?! — вздыхает.

У могилы она снова, как и день за днем весь этот год, вспоминает, как регулярно высылала ему деньги, которые шли на оплату «услуг сержантов», и свой последний телефонный разговор с сыном, когда он ей сказал, что сам разберется с «этой армией»


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59374.php

"Нашли каких-то козлов отпущения". Год назад в Печах обнаружили в петле Сашу Коржича — и началось

Обвиняемые по делу Коржича Вяжевич (справа) и Барановский (слева). Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Саша думал армию побороть. Поборешь ты их… Говорил: «Сам буду с этой армией воевать». А я ему: «Саша, смотри… С армией воевать… Все, кому должен, я все заплачу». Просила подойти, спросить, кому там он что должен. Мне сейчас говорят: «Надо было сразу ехать, да его забирать». Ага, в сумочку бы его сложила или себе на плечи в рюкзачок посадила — мальчика маленького, — злится мама.

Через год после смерти сына Светлана Николаевна по-прежнему не верит, что Саша мог совершить суицид, и по-прежнему настаивает на том, что его убили.

— У меня очень много вопросов. Если бы расследование повели в нужное русло, то нашли бы виновных. Нашли каких-то, извините, козлов отпущения и все.

— А вы для себя нашли ответ на вопрос, кто «убил» Сашу?

— Я думаю, что его держали в том подвале и били, — говорит мама, не конкретизируя, — кто же. При этом в материалах уголовного дела указано, что в подвале медроты, где обнаружили тело рядового, «следов борьбы и кровь не обнаружены».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59374.php

"Нашли каких-то козлов отпущения". Год назад в Печах обнаружили в петле Сашу Коржича — и началось

Светлана Коржич в суде. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Только нервы вымотала»

Светлана Николаевна старается не пропускать важные заседания по делу о гибели ее сына. Она отпрашивается с работы и на утренней маршрутке пять часов едет в Минск. Когда в суде объявляют перерыв, спешит на вокзал, чтобы успеть на вечерний рейс в Пинск. Если нужно, остается в столице на ночь у знакомых. По ее словам, за два месяца суда о гибели ее сына многие вопросы так и остались без ответа:

— Только нервы [судами] вымотала.

Раскаяния в глазах обвиняемых на судебных заседаниях мама Саши Коржича не заметила.

— Сразу извинялись. До суда. В суде — нет. Тут они готовы с адвокатами работать, чтобы меньше дали. Чего они будут извиняться.

Во вторник, 18 сентября, на процессе по делу о смерти рядового Коржича прокурор подал ходатайство о приостановлении рассмотрения дела для проверки показаний обвиняемых сержантов, которые заявили о фактах физического и психологического воздействия со стороны сотрудников КГБ, сообщало ранее «Радио Свобода». Рассмотрение дела возобновится 8 октября.

Станислав Коршунов / Катерина Борисевич 
Инфографика: Антон Девятов / TUT.BY

 
Теги: Минск
 
 
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3 октября прошлого года, около 22.00, Светлана Коржич узнала, что тело ее сына Саши обнаружили в подвале медроты воинской части в Печах. По факту смерти провели...
 
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