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Туристско-информационные центры Бреста появятся в приграничных польских городах

03.10.2018 10:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Туристско-информационные центры Бреста откроются в приграничных польских городах, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая сектором спорта и туризма Брестского горисполкома Олеся Округ.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59373.php

Туристско-информационные центры Бреста появятся в приграничных польских городах

Брестский горисполком реализует инициативу совместно с туристическими организациями областного центра. Предложение брестчан заинтересовало представителей турбизнеса в Польше. В частности, инфоцентры Бреста готовы создать партнеры в Белостоке и Влодаве, ведутся переговоры с руководством Тересполя и Бяла-Подляски.

Посетители смогут получить информацию о древнем белорусском городе, его истории и достопримечательностях, узнать о безвизовой зоне, возможностях ее посещения и правилах пересечения границы. Также будут распространяться карты областного центра на польском языке, карты гостя Бреста, предоставляющие скидки в магазинах и музеях. Ожидается, что первые туристско-информационные центры в приграничье откроются уже в октябре.

"Нам очень важно развивать трансграничное сотрудничество с регионами Польши. У Бреста большой потенциал для продвижения ностальгического и медицинского туризма, увеличения количества шоп-туров. С введением безвизового режима в городе стало в 2,5 раза больше магазинов, работающих по системе Tax Free. Также инициатива будет способствовать развитию детского спорта", - подчеркнула Олеся Округ.

Брест включен в зону действия десятидневного безвизового режима с 1 января 2018 года. Такой возможностью посетить приграничный город воспользовались уже около 13 тыс. иностранцев. Наибольшую активность проявляют туристы из Польши.

 
Теги: Брест
 
 
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Туристско-информационные центры Бреста откроются в приграничных польских городах, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая сектором спорта и туризма Брестского...
 
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