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Фестиваль музыки проведут в Бресте во время Недель немецкого языка и культуры

03.10.2018 10:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Музыкальный фестиваль пройдет в Бресте во время Недель немецкого языка и культуры с 3 по 25 октября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областной филармонии.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59372.php

Фестиваль музыки проведут в Бресте во время Недель немецкого языка и культуры

Проект Musikfeste 2018 организован совместно с общественным объединением "Побратимы Брест-Шуссенталь". Всего запланировано три концерта. Первый из них - "От барокко до романтизма" - состоится сегодня при поддержке посольства Германии. В Крестовоздвиженском костеле выступит камерный оркестр областной филармонии под управлением дирижеров Вячеслава Прилепина (Беларусь) и Георга Майса (Германия). Председатель немецкого моцартовского общества Георг Майс - яркая фигура на музыкальной арене Германии, он пропагандирует классическую музыку "старых мастеров". В концерте прозвучат произведения Баха, Пахельбеля, Генделя, Моцарта, Мендельсона.

На 18 октября запланирован концерт-лекция "333 года с Бахом". Мероприятие пройдет в камерном зале Брестского государственного музыкального колледжа имени Григория Ширмы. В концерте прозвучат сочинения Иоганна Себастьяна Баха в исполнении учащихся музыкальных школ города, преподавателей и учащихся музыкального колледжа.

Заключительный концерт музыкального фестиваля состоится в костеле 25 октября. Перед публикой выступят народный артист Беларуси Игорь Оловников, а также лауреат международных конкурсов студенческий хор Белорусской государственной академии музыки под руководством доцента БГАМ Инессы Бодяко. В программе - органная и хоровая музыка немецких и белорусских композиторов.

В этом году Недели немецкого языка и культуры проводятся в Бресте в 12-й раз. Мероприятие стартовало 1 октября фестивалем короткометражных фильмов Shorts at Moonlight в учебных заведениях города, а завершится 29 октября семинаром для учителей немецкого языка. Программой также предусмотрены авторские чтения немецких литераторов, воркшопы, тренинги, квесты и другие мероприятия.

 
Теги: Брест
 
 
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Музыкальный фестиваль пройдет в Бресте во время Недель немецкого языка и культуры с 3 по 25 октября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областной филармонии. Проект...
 
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