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Котёнка закрыли в квартире и он громко мяукает. Владельцев нет, помочь никто не может
03.10.2018 10:56 — Разное | Виртуальный Брест
Может вы чем-нибудь поможете.... На ул Ленинградской дом 17 кв 18 в городе Бресте уже в течении полторы недели в квартире закрыт маленький котёнок. Кричит на весь подъезд так громко, что просто душа разрывается - жалко его! У него ведь ни воды, ни пищи наверное нет.
Квартиру снимает некий молодой человек, который уже на протяжении примерно двух недель не появляется дома.
А хозяев квартиры ни мы, не председатель найти не может.
Звонили в
Может быть читатели сайта подскажут, как быть или знают того, кто снимает эту квартиру?
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Может вы чем-нибудь поможете.... На ул Ленинградской дом 17 кв 18 в городе Бресте уже в течении полторы недели в квартире закрыт маленький котёнок. Кричит на весь...
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