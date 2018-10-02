Котёнка закрыли в квартире и он громко мяукает. Владельцев нет, помочь никто не может

Может вы чем-нибудь поможете.... На ул Ленинградской дом 17 кв 18 в городе Бресте уже в течении полторы недели в квартире закрыт маленький котёнок. Кричит на весь подъезд так громко, что просто душа разрывается - жалко его! У него ведь ни воды, ни пищи наверное нет.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59371.php

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Квартиру снимает некий молодой человек, который уже на протяжении примерно двух недель не появляется дома.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59371.php

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А хозяев квартиры ни мы, не председатель найти не может.

Звонили в МЧС , они направили в милицию. Звонили туда, они зафиксировали информацию, но думаю, что это если даже и даст результат, то не скоро. Боюсь, что котёнок просто умрёт...

Может быть читатели сайта подскажут, как быть или знают того, кто снимает эту квартиру?