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Котёнка закрыли в квартире и он громко мяукает. Владельцев нет, помочь никто не может

03.10.2018 10:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Может вы чем-нибудь поможете.... На ул Ленинградской дом 17 кв 18 в городе Бресте уже в течении полторы недели в квартире закрыт маленький котёнок. Кричит на весь подъезд так громко, что просто душа разрывается - жалко его! У него ведь ни воды, ни пищи наверное нет.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59371.php

Котёнка закрыли в квартире и он громко мяукает. Владельцев нет, помочь никто не может

Квартиру снимает некий молодой человек, который уже на протяжении примерно двух недель не появляется дома. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59371.php

Котёнка закрыли в квартире и он громко мяукает. Владельцев нет, помочь никто не может

А хозяев квартиры ни мы, не председатель найти не может. 

Звонили в МЧС, они направили в милицию. Звонили туда, они зафиксировали информацию, но думаю, что это если даже и даст результат, то не скоро. Боюсь, что котёнок просто умрёт...

Может быть читатели сайта подскажут, как быть или знают того, кто снимает эту квартиру?

 
Теги: Брест
 
 
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Может вы чем-нибудь поможете.... На ул Ленинградской дом 17 кв 18 в городе Бресте уже в течении полторы недели в квартире закрыт маленький котёнок. Кричит на весь...
 
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