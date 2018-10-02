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Ограничения на беспошлинные посылки в Беларуси могут увеличить до 200 долларов

03.10.2018 10:31 — Разное | Ежедневник  
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Ограничения на беспошлинные посылки в Беларуси могут увеличить до 200 долларов

Лимит беспошлинных посылок в Беларуси планируется увеличить до 200 долларов. Об этом заявил министр связи и информатизации Константин Шульган.

«Есть предложение увеличить порог беспошлинного ввоза до 200 долларов и 31 кг. Сейчас прорабатывается проект указа, который будет внесен главе государства», — сказал глава ведомства.

Напомним, с апреля 2016 года в Беларуси действует ограничение на максимальную сумму для посылок из-за границы. Сегодня лимит составляет 22 евро в месяц, а вес товаров не должен превышать более 10 кг. Если порог превышен, то пошлина будет 30% от таможенной стоимости товара и не менее 4 евро за килограмм.

 
 
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Лимит беспошлинных посылок в Беларуси планируется увеличить до 200 долларов. Об этом заявил министр связи и информатизации Константин Шульган.
 
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