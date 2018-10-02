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О торговле в неустановленных местах, в том числе бахчевыми

03.10.2018 10:23 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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В связи с сезоном реализации растениеводческой продукции с приусадебных участков, бахчевых культур (арбузы, дыни) участились случаи и факты реализации продуктов в неустановленных местах, на придорожных полосах вдоль автодорог, магистралей.
Обращаем Ваше внимание, что согласно требований санитарно-эпидемиологического законодательства продажа вышеуказанной продукции в неустановленных местах, на придорожных полосах вдоль автодорог, магистралей запрещена.
С целью предупреждения негативных последствий употребления пищевых продуктов, приобретенных в неустановленных местах на состояние здоровья людей, Каменецкий райЦГЭ рекомендует: приобретать продовольственное сырье и пищевые продукты в магазинах, торговых точках и прочих объектах, имеющих разрешение на осуществление торговой деятельности, а так же при наличии документов, удостоверяющих качество и безопасность, на реализуемую пищевую продукцию.
Справочно:
При реализации растениеводческой продукции с приусадебных участков, бахчевых культур (арбузы, дыни) должны соблюдаться требования действующего санитарно-эпидемиологического законодательства, а именно:
запрещается продажа бахчевых культур частями и с надрезами, не допускается реализация навалом, с земли и без документов, удостоверяющих качество и безопасность; запрещается реализация в разрезанном виде при отсутствии условий для обработки инвентаря и индивидуальной упаковки;
сельскохозяйственная продукция граждан, произведенная на земельных участках, предоставленных им в соответствии с законодательством для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, реализуется после проведения лабораторных исследований и заключения лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы рынка, при наличии результатов прохождения флюорографического обследования самих граждан, реализующих продукты.

Ирина БУЖАН
помощник врача-гигиениста Каменецкого райЦГЭ.

 
 
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В связи с сезоном реализации растениеводческой продукции с приусадебных участков, бахчевых культур (арбузы, дыни) участились случаи и факты реализации... Сообщение...
 
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