О торговле в неустановленных местах, в том числе бахчевыми

В связи с сезоном реализации растениеводческой продукции с приусадебных участков, бахчевых культур (арбузы, дыни) участились случаи и факты реализации продуктов в неустановленных местах, на придорожных полосах вдоль автодорог, магистралей.

Обращаем Ваше внимание, что согласно требований санитарно-эпидемиологического законодательства продажа вышеуказанной продукции в неустановленных местах, на придорожных полосах вдоль автодорог, магистралей запрещена.

С целью предупреждения негативных последствий употребления пищевых продуктов, приобретенных в неустановленных местах на состояние здоровья людей, Каменецкий райЦГЭ рекомендует: приобретать продовольственное сырье и пищевые продукты в магазинах, торговых точках и прочих объектах, имеющих разрешение на осуществление торговой деятельности, а так же при наличии документов, удостоверяющих качество и безопасность, на реализуемую пищевую продукцию.

Справочно:

При реализации растениеводческой продукции с приусадебных участков, бахчевых культур (арбузы, дыни) должны соблюдаться требования действующего санитарно-эпидемиологического законодательства, а именно:

запрещается продажа бахчевых культур частями и с надрезами, не допускается реализация навалом, с земли и без документов, удостоверяющих качество и безопасность; запрещается реализация в разрезанном виде при отсутствии условий для обработки инвентаря и индивидуальной упаковки;

сельскохозяйственная продукция граждан, произведенная на земельных участках, предоставленных им в соответствии с законодательством для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, реализуется после проведения лабораторных исследований и заключения лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы рынка, при наличии результатов прохождения флюорографического обследования самих граждан, реализующих продукты.

Ирина БУЖАН

помощник врача-гигиениста Каменецкого райЦГЭ.