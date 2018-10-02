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Пинские спасатели напомнили жителям района, как уберечь дом от пожара при эксплуатации печи
03.10.2018 — Разное | Полесская правда
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Кто-то из домовладельцев надеется, что печь эту зиму выдержит без ремонта, а кто-то, считая эксплуатацию печей мелочью, становится жертвой собственной самоуверенности.
МЧС напоминает жителям Пинского района, ряд несложных рекомендаций, которые помогут с началом отопительного сезона избежать пожара в домах:
Помните, запрещается:
Родные и близкие, помогите отремонтировать печи своим престарелым родителям и родственникам, установите автономный пожарный извещатель с исправным источником питания.
Помните, номер спасения 101 и 112!
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