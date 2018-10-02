Пинские спасатели напомнили жителям района, как уберечь дом от пожара при эксплуатации печи



Как сообщил корреспонденту pinsknews.by инспектор надзора и профилактики Пинского ГРОЧС Александр Брашевец, 80 процентов пожаров в холодное время года приходится на печное отопление.

В сельской местности значительное количество пожаров возникает в результате неисправности печей и дымоходов, а также несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации.

Кто-то из домовладельцев надеется, что печь эту зиму выдержит без ремонта, а кто-то, считая эксплуатацию печей мелочью, становится жертвой собственной самоуверенности.

МЧС напоминает жителям Пинского района, ряд несложных рекомендаций, которые помогут с началом отопительного сезона избежать пожара в домах:

перед началом сезона каждую печь, а также стеновые дымовые каналы и дымовые трубы необходимо побелить, чтобы на белом фоне вы заметили появляющиеся трещины;

очищайте дымоход от сажи в течение отопительного сезона, а также прибейте перед топочным отверстием металлический лист размером 50 х70 сантиметров;

топить печь рекомендуется два – три раза в день не более чем по полтора часа, что позволит вам избежать её перекала.

Помните, запрещается:

топить печи с открытыми дверцами;

оставлять малолетних детей без присмотра, когда топится печь, и доверять детям растапливать их;

разжигать печи при помощи легковоспламеняющихся жидкостей.

Золу и шлак необходимо утилизировать не ближе 15 метров от строений в специально отведенном месте.

Родные и близкие, помогите отремонтировать печи своим престарелым родителям и родственникам, установите автономный пожарный извещатель с исправным источником питания.

Помните, номер спасения 101 и 112!