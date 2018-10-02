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В Instagram произошел глобальный сбой

03.10.2018 10:51 — Разное | Tut.by  
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Утром 3 октября произошел глобальный сбой в социальной сети Instagram. Об этом сообщает сервис Downdetector. Проблема затронула в том числе и пользователей из Беларуси.


У многих пользователей по всему миру при заходе через мобильное приложение перестала обновляться лента фотографий, при попытке открытия веб-версии появляется ошибка 5xx Server Error.

Судя по информации Downdetector, больше всего жалоб поступает от пользователей из Нидерландов и Великобритании, проблемы с доступом также наблюдаются, например, в России, Германии и Италии, других странах Европы, а также в США.

 
 
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Пользователи по всему миру не могут обновить ленту фотографий.
 
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