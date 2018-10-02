27 сентября состоится профсоюзный прием граждан









27 сентября 2018 года в КДУП “Докшицкое ПМС” по адресу г.Докшицы, ул. Черняховского,1, к. директора, т. 5- 17-80 с 1000-1200 и Докшицком районном объединении профсоюзов по адресу г. Докшицы, ул.Ленинская,14,к.111, т. 5-06-82 с 1230-1430 состоится профсоюзный прием граждан заместителем председателя Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников налоговых и других финансовых органов Лайковым Владимиром Ивановичем по вопросам, касающимся разъяснений норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ними правовых отношений.