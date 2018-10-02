ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

27 сентября состоится профсоюзный прием граждан

03.10.2018 — Разное | Новости Докшицы  
Размер текста:
A
A
A

27 сентября состоится профсоюзный прием граждан
27 сентября 2018 года в КДУП “Докшицкое ПМС” по адресу г.Докшицы, ул.  Черняховского,1, к. директора, т. 5- 17-80 с 1000-1200  и Докшицком районном объединении профсоюзов  по адресу г. Докшицы, ул.Ленинская,14,к.111,  т. 5-06-82 с 1230-1430 состоится профсоюзный прием граждан  заместителем председателя Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников налоговых и других  финансовых органов    Лайковым Владимиром Ивановичем    по вопросам, касающимся разъяснений норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ними правовых отношений.

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
27 сентября 2018 года в КДУП “Докшицкое ПМС” по адресу г.Докшицы, ул.  Черняховского,1, к. директора, т. 5- 17-80 с 1000-1200 
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске хотят открыть антинаркотический центр
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.10.2018
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика