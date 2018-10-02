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10 удивительных вещей, которые Лукашенко осматривал в этом квартале

03.10.2018 10:19 — Разное | UDF  
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Фото: president.gov.by
Форменное безобразие и не только.

В том, что Александр Григорьевич — разносторонняя личность, мы и до этого не сомневались. Теперь же знаем, что он еще и модельер с тонким дизайнерским чутьем. Во вторник ему продемонстрировали образцы парадной и спортивной формы белорусских атлетов и волонтеров на II Европейских играх. Как сообщает пресс-служба президента, Александр Лукашенко «высказал ряд замечаний и пожеланий».

— В чем тут белорусская изюминка? — поинтересовался Александр Лукашенко.

И обратил внимание на белорусский герб на форме:

— Герб должен быть по контуру вышит или вшит на костюм. Чтобы герб был как герб, а не пятнышко. Это важно.

А пока глава государства размышляет над тем, в каком месте разметить «белорусскую изюминку» и какого размера, «Салідарнасць» решила вспомнить и визуализировать другие проблемы, к которым обращался Александр Григорьевич в последнее время.

«То ли лыжи не едут», то ли что-то другое, решал белорусский президент буквально полторы недели назад, когда осматривал зимнюю технику и спортивный инвентарь. В итоге вынес вердикт «Телеханам» и главе управделами Виктору Шейману: «Катайся сам на них!»

10 удивительных вещей, которые Лукашенко осматривал в этом квартале

Главе КГБ Валерию Вакульчику повезло чуть больше Шеймана, поскольку на белорусских лыжероллерах, со слов президента, в принципе кататься нельзя: «Я надел эти лыжи и чуть не упал — они не катят вообще», — констатировал Лукашенко, но постановил продолжать выпускать.

10 удивительных вещей, которые Лукашенко осматривал в этом квартале

Не отходя от кассы, глава государства тут же оценил качество и звучание музыкальных инструментов. Волевым решением, он потребовал «немедленно» начать в Беларуси ремонтировать «и балалайку, и скрипку, и гитару», а также расширять производство гитар.

10 удивительных вещей, которые Лукашенко осматривал в этом квартале

С баянами, правда, вышел конфуз. Благодаря исполненной Виталием Воронко песни про Галину президенту пришлось поневоле предаться воспоминаниям.

10 удивительных вещей, которые Лукашенко осматривал в этом квартале

Но не только спортивно-музыкальными талантами блистал в этом квартале Александр Григорьевич. Как истинный аграрий он не смог отказать себе в удовольствии поучить хлеборобов собирать урожай и отправился испытывать белорусский зерноуборочный комбайн «Палессе GS2124» на поля ОАО «Александрийское».

10 удивительных вещей, которые Лукашенко осматривал в этом квартале

В этом же квартале глава государства проверял, правильно ли рожают в Миорской центральной районной больнице. Оказалось неправильно, потому что, по словам Лукашенко, «минимум три-четыре ребенка надо рожать».

10 удивительных вещей, которые Лукашенко осматривал в этом квартале

Не забыл он также потеребить колосок в АОА «Турково» — кто ж там без него потеребит?

10 удивительных вещей, которые Лукашенко осматривал в этом квартале

А еще выяснил, так ли лечат в Гомельской областной детской клинической больнице.

10 удивительных вещей, которые Лукашенко осматривал в этом квартале

Чтобы быть уверенным, что в Беларуси даже правильные пчелы, которые делают правильный мед, глава государства отправился в колхоз «Родина», где продегустировал продукт местной пасеки. Правда, для этого зачем-то взял с собой «Мисс Беларусь 2018».

10 удивительных вещей, которые Лукашенко осматривал в этом квартале

Неизвестно, надолго ли запомнит красавица это путешествие, а вот корова из комплекса по откорму «Большие Славени» Александра Григорьевича наверняка будет вспоминать долго. Если б не он, в Шкловском районе так бы и не знали, как навести лоск в коровнике.

10 удивительных вещей, которые Лукашенко осматривал в этом квартале

В общем, лето и первый месяц осени выдался у президента насыщенным и продуктивным. Благодаря Александру Григорьевичу, белорусы научились рожать, пахать, проектировать одежду и даже ремонтировать балалайки. Жаль только, жить достойно их пока научить некому.

 
 
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