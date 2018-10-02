Необслуживаемые активы белорусских банков достигли рекордного уровня

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Это рекордное значение данного параметра за всю историю его публикации Нацбанком, которая, впрочем, довольно коротка (с мая текущего года). По-видимому, столь значительный рост необслуживаемых активов отчасти объясняется увеличением рублевого эквивалента валютной задолженности банков, но явно не на все 100%. Так, величина активов, подверженных кредитному риску, в августе увеличилась в намного меньшей степени: на 2,3% — до 50 826,7 млн. рублей.В связи с этим доля необслуживаемых активов в активах, подверженных кредитному риску, в августе также достигла рекордного уровня: 4,2%. По итогам июля она составляла 3,9%.При этом фактически созданный банками резерв по активам, подверженным кредитному риску, в августе вырос всего на 1,6% и достиг на 1 сентября 3 189 млн. рублей.Продолжает увеличиваться и чистая прибыль, получаемая коммерческими банками. В августе она достигла 106,8 млн. рублей, что немного превысило результат июля. В целом за январь—август 2018 года банки заработали 705,4 млн. рублей прибыли против 575,4 млн. рублей за аналогичный период 2017 года.При этом нормативный капитал коммерческих банков увеличился, но не столь значительно: до 10 395 млн. рублей, то есть на 7,5% в годовом выражении. В августе по сравнению с июлем нормативный капитал вырос на 1,1%.В связи с более низкими темпами увеличения нормативного капитала белорусских банков по сравнению с чистой прибылью, его рентабельность по итогам августа текущего года выросла до 7% с 6,3% по итогам августа 2017 года. Более того, увеличилась и рентабельность активов: до 1% с 0,9%.Зарегистрированный уставный фонд белорусских коммерческих банков в августе увеличился на 0,1% и достиг 5 211,2 млн. рублей. В текущем году белорусские коммерческие банки не спешат наращивать уставный фонд, в отличие от прошлого года, когда они подняли этот параметр еще в мае.