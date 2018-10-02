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Необслуживаемые активы белорусских банков достигли рекордного уровня

03.10.2018 10:11 — Разное | UDF  
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Фото: kp.ru
По данным Национального банка РБ, в августе 2018 года величина необслуживаемых активов в белорусских коммерческих банках (без учета Банка развития РБ) выросла по сравнению с июлем на 10,2% и составила 2 118,3 млн. рублей.

Это рекордное значение данного параметра за всю историю его публикации Нацбанком, которая, впрочем, довольно коротка (с мая текущего года). По-видимому, столь значительный рост необслуживаемых активов отчасти объясняется увеличением рублевого эквивалента валютной задолженности банков, но явно не на все 100%. Так, величина активов, подверженных кредитному риску, в августе увеличилась в намного меньшей степени: на 2,3% — до 50 826,7 млн. рублей.

В связи с этим доля необслуживаемых активов в активах, подверженных кредитному риску, в августе также достигла рекордного уровня: 4,2%. По итогам июля она составляла 3,9%.

При этом фактически созданный банками резерв по активам, подверженным кредитному риску, в августе вырос всего на 1,6% и достиг на 1 сентября 3 189 млн. рублей.

Продолжает увеличиваться и чистая прибыль, получаемая коммерческими банками. В августе она достигла 106,8 млн. рублей, что немного превысило результат июля. В целом за январь—август 2018 года банки заработали 705,4 млн. рублей прибыли против 575,4 млн. рублей за аналогичный период 2017 года.

При этом нормативный капитал коммерческих банков увеличился, но не столь значительно: до 10 395 млн. рублей, то есть на 7,5% в годовом выражении. В августе по сравнению с июлем нормативный капитал вырос на 1,1%.

В связи с более низкими темпами увеличения нормативного капитала белорусских банков по сравнению с чистой прибылью, его рентабельность по итогам августа текущего года выросла до 7% с 6,3% по итогам августа 2017 года. Более того, увеличилась и рентабельность активов: до 1% с 0,9%.

Зарегистрированный уставный фонд белорусских коммерческих банков в августе увеличился на 0,1% и достиг 5 211,2 млн. рублей. В текущем году белорусские коммерческие банки не спешат наращивать уставный фонд, в отличие от прошлого года, когда они подняли этот параметр еще в мае.

 
 
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Продолжает увеличиваться и чистая прибыль, получаемая коммерческими банками.
 
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