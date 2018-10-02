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Актёра из "Глухаря" задержали за совращение 14-летного подростка

03.10.2018 10:04 — Разное | UDF  
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Михаил Фатеев
Российского актёра Михаила Фатеева задержали в Москве по подозрению в совращении 14-летнего подростка. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Как сообщается, Михаил Фатеев подошёл около метро к мальчику, раздающему газеты, предложил помочь с поиском другой работы и дал свой номер. Когда подросток написал ему, тот стал зазывать его к себе в гости, а также присылать порнографические материалы, отмечает Mash.

После этого подросток рассказал всё старшим родственникам, которые незамедлительно обратились в полицию. Теперь артист подозревается в распространении порнографии и совращении малолетних. Он задержан.

 
 
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Российского актёра Михаила Фатеева задержали в Москве по подозрению в совращении 14-летнего подростка.
 
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