

Михаил Фатеев

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Как сообщается,подошёл около метро к мальчику, раздающему газеты, предложил помочь с поиском другой работы и дал свой номер. Когда подросток написал ему, тот стал зазывать его к себе в гости, а также присылать порнографические материалы, отмечает Mash.После этого подросток рассказал всё старшим родственникам, которые незамедлительно обратились в полицию. Теперь артист подозревается в распространении порнографии и совращении малолетних. Он задержан.