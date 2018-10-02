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Facebook рассказала о последствиях хакерской атаки
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"Были проанализированы все случаи входа для приложений сторонних организаций, установленных или зарегистрированных во время атаки, обнаруженной нами на прошлой неделе. Уже можно сказать, что хакеры не получали доступ к иным приложениям на устройствах наших пользователей, использующим логин Facebook", - поделился подробностями вице-президент по управлению продуктом Гай Розен.
Для защиты частной информации при будущих атаках Facebook готовит инструмент, который позволит разработчикам вручную выявлять и отключать пользователей, которых взломали.
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Недавно серверы компании Facebook подверглись серьезной атаке хакеров.
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