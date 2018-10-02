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Новак: есть потенциал дальнейшего роста мировых цен на нефть
Мировые цены на нефть имеют потенциал дальнейшего роста, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
"Сейчас потенциал роста есть в связи с неопределенностью, но окончательный тренд будет зависеть от договоренности в ноябре", - сказал он.
Новак добавил, что, в частности, большую неопределенность на рынке вносит ситуация с возможностью введения санкций в отношении Ирана. "Ситуация с Ираном несет большие неопределенности для рынка, которые не отражают фундаментальный характер и носят негативный характер для рынка и роста экономики", - отметил министр.
Как сообщалось, на ноябрь запланирована встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+.
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Мировые цены на нефть имеют потенциал дальнейшего роста, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак. "Сейчас потенциал роста есть в связи с...
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