Помочь разобраться в тонкостях кредитования недвижимости нам поможет финансовый эксперт в области предоставления услуг юридическим лицам – начальник управления корпоративных продаж в ЗАО "БТА Банк" Игорь Леонидович Табола.





Кредитование недвижимости уже прочно вошло в жизнь большинства современных семей. С каждым годом все большее количество квартир приобретается посредством обращения в банк и получения кредита. Сегодня покупка недвижимости – это серьезный шаг, который является, как способом улучшить жилищные условия, так и инвестировать в свое будущее и будущее своих детей.

Учитывая сложивший за последние несколько лет в Беларуси повышенный спрос на рынке недвижимости, ЗАО "БТА Банк" продолжает свое развитие, предоставив своим клиентам услугу кредитования недвижимости.

Какие условия кредитования недвижимости предлагает ЗАО "БТА Банк"?

Главной задачей, стоящей перед банком, является создание максимально гибких условий кредитования недвижимости, подходящих для потенциальных обладателей жилья, соблюдая все необходимые условия наших партнеров и гарантируя надежность, оперативность и доступность в получении данного продукта.

Первым нашим партнером в рамках кредитования жилья стал один из ведущих застройщиков Минского региона – группа компаний с громким именем "А-100 Девелопмент". В портфеле компании десятки перспективных участков и более 40 востребованных объектов коммерческой и жилой недвижимости. Среди них жилые кварталы, торговые центры, офисы, автоцентры, складские и логистические комплексы.

Совместно с ГК "А-100 Девелопмент" разработаны эксклюзивные условия кредитования недвижимости в уникальном жилом районе - Новая Боровая. К преимуществам программы кредитования можно отнести:

низкую ставку первый год – 6,96% годовых;

удобный срок кредитования – до 10 лет;

выдача кредита без поручительства;

до 50 000 без справки о доходах;

минимальный взнос - 40%.

Еще одним важным бонусом при получении кредита на недвижимость в ЗАО "БТА Банк" является рассмотрение кредитной заявки в течение одного дня. Уже на следующий день после подачи кредитной заявки, с клиентом свяжутся специалисты и сообщат решение по кредиту, что, несомненно, является преимуществом среди других вариантов приобретения недвижимости.

Подобные кредитные продукты необходимы и своевременны, так как быстрые сроки рассмотрения заявки, привлекательные условия кредитования и упрощенный перечень необходимых документов, в том числе оформление кредита без справки о доходах, дают возможность любой категории граждан в кротчайшие получить кредит в ЗАО "БТА Банк" и стать счастливым обладателем своей собственной квартиры, отметил финансовый эксперт.

Почему ЗАО "БТА Банк" начал кредитование недвижимости?

ЗАО "БТА Банк" уже на протяжении 16-ти лет создает комфортные условия банковского сервиса для каждого человека, делая упор на актуальные и качественные продукты, адаптирует их под любого клиента.

Создавая оптимальные условия сотрудничества с учетом всех потребностей, ЗАО "БТА Банк" стремится стать комфортной точкой входа для своих партнеров, становясь связующим звеном между компанией и клиентом. В подтверждение тому можно назвать партнерские программы в области автокредитования, где сегодня ЗАО "БТА Банк" занимает одну из лидирующих позиций среди всех банков Республики Беларусь.

Банк сотрудничает с крупнейшими автодилерами в Республике Беларусь, постоянно расширяя список своих партнеров. Так в начале этого года ЗАО "БТА Банк" получил аттестацию от импортера "Атлант-М Британия" и стал его официальным партнером в области автокредитования. Совместными усилиями доработаны и предложены специальные программы для клиентов, учитывая все необходимые нововведения.

За последний год банк упростил процесс рассмотрения кредитных заявок и внедрил новое программное обеспечение, что позволило сократить срок от момента подачи заявки на кредит до фактического получения автомобиля – от 30 минут до 3 часов. С целью более комфортного обслуживания клиентов мы открыли 6 удаленных точек обслуживания в автосалонах ведущих партнеров. Благодаря проделанной работе только за последний год счастливыми обладателями новых автомобилей стало более 2000 клиентов.

На данный момент ЗАО "БТА Банк" предлагает до 50 специальных программ на покупку новых и автомобилей с пробегом. Клиенту предоставлена возможность выбрать для себя наиболее подходящий вариант в зависимости от ценового диапазона, финансового положения, предпочтения по производителям и характеристикам автомобиля (полный перечень с подробным описанием специальных программ по автокредитованию можно посмотреть на сайте avtocredit.by ).

Какие цели в развитии кредитования недвижимости ставит перед собой ЗАО "БТА Банк"?

ЗАО "БТА Банк" активно развивается во всех направлениях, но в большей степени, в оказании высокого уровня сервиса и предоставлении удобных условий для своих клиентов и партнеров, разрабатывая индивидуальные программы с учетом их интересов и потребностей. Нашими ориентирами являются постоянное развитие продуктовой линейки и индивидуальный подход к потребностям каждого человека. Подтверждением тому является разработка партнерской программы с ГК "А-100 Девелопмент".

Качество и лояльность – вот, что мы можем сегодня уверенно гарантировать своим клиентам, это то, ради чего мы работаем, именно им мы уделяем очень большое внимание, и постоянно улучшаем эти компоненты. Мы гордимся этим принципом и уверены в нашем банке, в продуктах и услугах, которые мы предлагаем своим клиентам. Мы гарантируем надежность, оперативность, доступность и комфорт в обслуживании каждого клиента. Мы прилагаем максимум усилий для создания комфортных условий банковского сервиса для всех групп клиентов в независимости от резидентности и масштабов бизнеса, создаем оптимальные условия для оперативного выхода на устойчивое функционирование любых компаний, стремимся к созданию банковских продуктов, адаптированных под любого клиента.

Получая кредит на недвижимость в ЗАО "БТА Банк", клиенты делают ставку на получение качественного сервиса, путем построения долгосрочных и взаимовыгодных отношений, основанных на доверии и прозрачности.

Со своей стороны мы готовы заверить своих клиентов и партнеров, что вся команда ЗАО "БТА Банк" прилагает и будет прилагать максимум усилий для обеспечения надежности и высокого качества обслуживания, поддерживая при этом должный уровень банковского сервиса.

ЗАО "БТА Банк" - динамично развивающийся высокотехнологичный банк, в подтверждение тому в ближайшее время мы реализуем возможность подписания электронных документов через системы дистанционного банковского обслуживания клиентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по средствам sms-подтверждения, - отметил Игорь Табола.

Информация о деятельности ЗАО "БТА Банк"

ЗАО "БТА Банк" успешно работает на белорусском экономическом рынке, предлагает широкий комплекс услуг для бизнеса и частных лиц, уверенно демонстрирует положительную динамику по всем направлениям бизнеса и занимает устойчивую позицию среди финансовых учреждений Республики Беларусь.

В 2017 году Банк открыл новый Центр банковских услуг в г. Гродно, что стало финальным этапом процесса регионального развития и присутствия во всех областных центрах Республики Беларусь. Помимо различных вариантов кредитования, ЗАО "БТА Банк" расширил спектр услуг премиум-класса, предоставив возможность любому клиенту получить премиальную карту "Visa Platinum", обладающую эксклюзивным набором услуг, не имеющий аналога на рынке карточных продуктов в Беларуси.

Главная цель деятельности банка - не останавливаемся на достигнутом. Согласно утвержденному стратегическому плану развития ЗАО "БТА Банк" на 2018-2021 гг. основным фокусом в развитии бизнеса и позиционирования банка является сегмент розничного бизнеса. Банк поставил перед собой цель на период до 2021 года увеличить долю розничного бизнеса в кредитном портфеле банка до 85%, к чему уверенно идет. Подтверждением тому является прирост кредитного портфеля практически в 4 раза и полученное в начале года безусловно положительное аудиторское заключения по результатам деятельности банка за 2017 год от компании "Эрнст энд Янг".

Благодарим наших клиентов и партнеров за доверие к ЗАО "БТА Банк"!