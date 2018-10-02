|
Почему после алкоголя происходят провалы в памяти?
С подобным сталкивались очень многие хотя бы один раз в жизни — когда после пирушки, во время которой было выпито много спиртного, из памяти полностью или отчасти стирались события за несколько часов.
Что такое алкогольный блэкаут?
Провалы в памяти подобного рода отмечаются, когда мозг не запоминает события, происходящие, когда человек находится под воздействием алкоголя.
По информации американского Национального института по борьбе с алкоголизмом, это происходит потому, что область мозга, отвечающая за память и связь событий, — гипоталамус — под действием алкоголя временно отключается.
В результате в системе записи и хранения информации в мозгу появляются пробелы.
Существует два вида потери памяти.
Насколько это распространено?
Фрагментарная потеря памяти встречается очень часто, свидетельствуют результаты исследований, особенно среди молодых людей, злоупотребляющих алкоголем.
«От 30 до 50% молодых людей, употребляющих алкоголь, признаются, что хотя бы однажды страдали от потери памяти», — говорит профессор Кейт Кэри из Брауновского университета.
Потеря памяти происходит при достижении определнной концентрации алкоголя в крови. Амнезия может стать результатом приема большого количества алкоголя за короткое время или употреблением спиртного на голодный желудок.
Потеря памяти может произойти, когда концентрация алкоголя в крови достигает 0,2% (около 2 промилле). В США, например, нельзя водить машину, если уровень концентрации алкоголя достигает 0,08%.
Кто больше этому подвержен?
Результаты исследований показывают, что потеря памяти из-за алкоголя в большей степени характерна для людей с низким весом, а также женщин. Это связано с тем, что концентрация алкоголя в крови у женщин нарастает быстрее, так как содержание воды в организме у них ниже.
Есть и генетический фактор, влияющий на склонность человека к потери памяти из-за употребления алкоголя.
Также, по словам экспертов, вероятность потери памяти возрастает, если человек во время употребления алкоголя курит или использует легкие наркотики.
Есть ли какие-либо видимые признаки потери памяти?
По словам проффессора Кэри, это не обязательно.
Поскольку наша краткосрочная память довольно устойчива к действию алкоголя, некоторые люди, несмотря на большое количество выпитого, могут оставаться бодрыми и активными и даже говорить о событиях, произошедших до момента потери памяти. Просто потом они не могут этого вспомнить.
У других же эти признаки могут проявляться — например, их внимание рассеивается или теряют способность поддерживать беседу.
Каковы последствия?
Согласно данным Американских центров борьбы с зависимостью, некоторые люди под действием алкоголя могут демонстрировать опасное поведение, которое для них не характерно, когда они трезвы. Это происходит из-за того, что алкоголь оказывает существенное влияние на механизм принятия решений.
Кроме того, случаи полной потери памяти могут свидетельствовать о формировании алкогольной зависимости, которая, в свою очередь, может привести в серьезным заболеваниям — например, нарушениям в работе печени.
Означает ли это, что человек отрубается?
Нет. В этом случае человек впадает в сон или теряет сознание под действием алкоголя.
В случае же блэкаута пьяный продолжает активную деятельность, о которой назавтра ничего не будет помнить.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С подобным сталкивались очень многие хотя бы один раз в жизни - когда после пирушки, во время которой было выпито много спиртного, из памяти полностью или отчасти...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)