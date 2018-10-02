В Стамбуле автомобиль въехал в толпу прохожих: мужчина-водитель поссорился с девушкой

Новости Турции. В Стамбуле в толпу прохожих въехал автомобиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По предварительным данным, причиной такого поведения мужчины-водителя стал его конфликт с девушкой.

После того, как в их спор вмешались прохожие, мужчина сел за руль и стал давить пешеходов. С места ЧП в ближайшую больницу были госпитализированы пять пострадавших. Идет расследование.