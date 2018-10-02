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В Кобринском районе из-за лося произошли три ДТП
Новости Беларуси. В Кобринском районе лось спровоцировал аварию с участием нескольких автомобилей.
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Затем 60-летний водитель Opel столкнулся с Fiat, который остановился перед лежащим на дороге животным. В результате случившегося транспортное средство выехало на встречную полосу, где столкнулось с автомобилем DAF, за рулем которого находился 56-летний мужчина.
В результате аварии пострадали 28-летний водитель и 25-летняя пассажирка автомобиля Fiat, а также водитель фуры. Пострадавших доставили в медучреждение.
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Новости Беларуси. В Кобринском районе лось спровоцировал аварию с участием нескольких автомобилей. По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, ДТП произошло...
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