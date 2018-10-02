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Китайский эсминец отгоняет американский боевой корабль от островов Спратли
Американский эсминец класса «Арли Берк» USS Decatur вытеснил эсминец ВМС Китая типа 052C от островов Спратли в Южно-Китайском море. Фотографии были опубликованы
Представитель Тихоокеанского флота ВМС США капитан Чарльз Браун назвал маневры китайского эсминца небезопасными и непрофессиональными. По его словам, китайский корабль совершил агрессивные маневры, сопровождавшиеся требованием к американскому эсминцу покинуть район.
Китайский эсминец приблизился на опасно близкое расстояние к носу USS Decatur. Американскому кораблю пришлось маневрировать, чтобы предотвратить столкновение.
Эсминцы типа 052C — обозначение НАТО — Luyang-II — первые в ВМС КНР корабли имеющие высокоинтегрированные боевые системы, многофункциональный радар с ФАР и установку вертикального пуска ракет.
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Американскому кораблю пришлось маневрировать, чтобы предотвратить столкновение.
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