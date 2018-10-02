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Китайский эсминец отгоняет американский боевой корабль от островов Спратли

03.10.2018 11:42 — Разное | Tut.by  
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Американский эсминец класса «Арли Берк» USS Decatur вытеснил эсминец ВМС Китая типа 052C от островов Спратли в Южно-Китайском море. Фотографии были опубликованы порталом gСaptain.


USS Decatur (слева) и PRC Warship 170 (справа). Южно-Китайском море. Фото: U.S. Navy Photo

Представитель Тихоокеанского флота ВМС США капитан Чарльз Браун назвал маневры китайского эсминца небезопасными и непрофессиональными. По его словам, китайский корабль совершил агрессивные маневры, сопровождавшиеся требованием к американскому эсминцу покинуть район.


Фото: U.S. Navy

Китайский эсминец приблизился на опасно близкое расстояние к носу USS Decatur. Американскому кораблю пришлось маневрировать, чтобы предотвратить столкновение.

Эсминцы типа 052C — обозначение НАТО — Luyang-II — первые в ВМС КНР корабли имеющие высокоинтегрированные боевые системы, многофункциональный радар с ФАР и установку вертикального пуска ракет.

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Американскому кораблю пришлось маневрировать, чтобы предотвратить столкновение.
 
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