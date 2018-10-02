Китайский эсминец отгоняет американский боевой корабль от островов Спратли

Американский эсминец класса «Арли Берк» USS Decatur вытеснил эсминец ВМС Китая типа 052C от островов Спратли в Южно-Китайском море. Фотографии были опубликованы порталом gСaptain.



USS Decatur (слева) и PRC Warship 170 (справа). Южно-Китайском море. Фото: U.S. Navy Photo

Представитель Тихоокеанского флота ВМС США капитан Чарльз Браун назвал маневры китайского эсминца небезопасными и непрофессиональными. По его словам, китайский корабль совершил агрессивные маневры, сопровождавшиеся требованием к американскому эсминцу покинуть район.



Фото: U.S. Navy

Китайский эсминец приблизился на опасно близкое расстояние к носу USS Decatur. Американскому кораблю пришлось маневрировать, чтобы предотвратить столкновение.

Эсминцы типа 052C — обозначение НАТО — Luyang-II — первые в ВМС КНР корабли имеющие высокоинтегрированные боевые системы, многофункциональный радар с ФАР и установку вертикального пуска ракет.