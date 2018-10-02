Изменился ли за месяц парень, который каждый день стоял в планке и отжимался

Для конкурса «Брось себе вызов» GO.TUT.BY попросил читателей выбрать полезную привычку, придерживаться ее в течение 30 дней — а потом написать, что из этого получилось. Павел Зуенок дал такое обещание: стоять в планке не меньше двух минут и отжиматься шестьдесят раз в день. А еще читать.



Фото: из личного архива

Павлу Зуенку 21 год, он выпускник университета. Живет в Логойске.

— Цели моей трансформации — расширить зону комфорта, привить себе ЗОЖ и, в целом, понаблюдать, как я и мой организм справляемся с челленджами и изменимся в результате.

Парень признается: из тридцати дней три-четыре пропустил.

— Я человек, поэтому слушал свое тело. Если самочувствие было не очень, пропускал упражнения. Я ведь хотел не накачаться за 30 дней. Я хотел начать развиваться физически и духовно каждый день. И не бросить это спустя месяц. Думаю, такой подход более чем правильный, — рассуждает он.

Планку Павел начал выполнять с двух минут. За месяц дошел до 3 минут и 21 секунды. А отжиманий теперь делает 75.

А что насчет чтения?

— Прочитал весьма познавательную книгу «Upgrade по-римски. Руководство для варваров». Сейчас заканчиваю читать качественный детектив «Прежде чем я усну» Си Джей Уотсона.



Фото: из личного архива

Что касается изменений во внешности, то Павел говорит: они есть.

— Конечно, для заголовка «до и после» не настолько явные, но, безусловно, разницу я замечаю. Внешне подтянулось тело, внутренне стал крепче, довольнее и даже спокойнее. Привилась некая дисциплина. Я действительно теперь хочу делать эти упражнения каждый день. Значит, две из трех целей выполнены.