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Пять причин сходить на рок-оперу о князе-оборотне
27 октября фолк-рок-оперу
Сюжет музыкально-театральной постановки основывается на чудесном освобождении Всеслава Чародея из киевской тюрьмы в 1068 году — не без помощи Каси, гостьи из современной Беларуси.
Музыку, тексты и либретто к «Чародею» написал Роман Орлов, известный также как автор серии детских музыкальных спектаклей о приключениях «Літары Ў». Роман делится:
— Мы считаем, что «Чародей», кроме эстетической, имеет еще и образовательную функцию, и поэтому призываем директоров школ и гимназий, а также классных руководителей сводить школьников на постановку хотя бы один раз, как это уже сделали 100 учащихся 10-х и 11-х классов Лицея БГУ.
Как и обещали, пять причин, почему стоит сходить на «Чародея» 27 октября^
Минская публика сможет целиком увидеть музыкальный спектакль в пятый раз — дважды «Чародей» был показан в Бельске во время польских гастролей в мае 2017 года.
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27 октября в Молодежном театре эстрады в седьмой раз покажут музыкальный спектакль о приключениях знаменитого полоцкого князя.
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