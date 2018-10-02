Пять причин сходить на рок-оперу о князе-оборотне

27 октября фолк-рок-оперу «Чародей» о жизни и приключениях знаменитого полоцкого князя Всеслава Чародея покажут уже в седьмой раз. Спектакль пройдет на сцене Молодежного театра эстрады.

Сюжет музыкально-театральной постановки основывается на чудесном освобождении Всеслава Чародея из киевской тюрьмы в 1068 году — не без помощи Каси, гостьи из современной Беларуси.

Музыку, тексты и либретто к «Чародею» написал Роман Орлов, известный также как автор серии детских музыкальных спектаклей о приключениях «Літары Ў». Роман делится:

— Мы считаем, что «Чародей», кроме эстетической, имеет еще и образовательную функцию, и поэтому призываем директоров школ и гимназий, а также классных руководителей сводить школьников на постановку хотя бы один раз, как это уже сделали 100 учащихся 10-х и 11-х классов Лицея БГУ.

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На этот раз в спектакле появится дуэтный номер Чародея и Каси, которого не было в предыдущих показах. В группе «У нескладовае», которая играет в спектакле роль оркестра, появятся специально приглашенные музыканты. Обновится и состав хора, и будут звучать новые аранжировки части музыкальных номеров. За хореографическую часть постановки будет отвечать театра танца «Альтана» под управлением Анны Корзик. Скрипачка «Чародея» Глафира Жур последний раз выступит для зрителей в Минске перед отъездом на постоянное место жительства в Швецию. Видеоряд будет создавать медиа-художница Анастасия Данилкович.

Минская публика сможет целиком увидеть музыкальный спектакль в пятый раз — дважды «Чародей» был показан в Бельске во время польских гастролей в мае 2017 года.

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