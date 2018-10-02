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Пять причин сходить на рок-оперу о князе-оборотне

03.10.2018 11:32 — Разное | Tut.by  
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27 октября фолк-рок-оперу «Чародей» о жизни и приключениях знаменитого полоцкого князя Всеслава Чародея покажут уже в седьмой раз. Спектакль пройдет на сцене Молодежного театра эстрады.

Сюжет музыкально-театральной постановки основывается на чудесном освобождении Всеслава Чародея из киевской тюрьмы в 1068 году — не без помощи Каси, гостьи из современной Беларуси.

Музыку, тексты и либретто к «Чародею» написал Роман Орлов, известный также как автор серии детских музыкальных спектаклей о приключениях «Літары Ў». Роман делится:

— Мы считаем, что «Чародей», кроме эстетической, имеет еще и образовательную функцию, и поэтому призываем директоров школ и гимназий, а также классных руководителей сводить школьников на постановку хотя бы один раз, как это уже сделали 100 учащихся 10-х и 11-х классов Лицея БГУ.

Как и обещали, пять причин, почему стоит сходить на «Чародея» 27 октября^

  1. На этот раз в спектакле появится дуэтный номер Чародея и Каси, которого не было в предыдущих показах.
  2. В группе «У нескладовае», которая играет в спектакле роль оркестра, появятся специально приглашенные музыканты. Обновится и состав хора, и будут звучать новые аранжировки части музыкальных номеров.
  3. За хореографическую часть постановки будет отвечать театра танца «Альтана» под управлением Анны Корзик.
  4. Скрипачка «Чародея» Глафира Жур последний раз выступит для зрителей в Минске перед отъездом на постоянное место жительства в Швецию.
  5. Видеоряд будет создавать медиа-художница Анастасия Данилкович.

Минская публика сможет целиком увидеть музыкальный спектакль в пятый раз — дважды «Чародей» был показан в Бельске во время польских гастролей в мае 2017 года.

Когда: 27 октября, 19:00.

Где: Молодежный театр эстрады.

Сколько: от 10 рублей.

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29 сентября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появится возможность получить парные билеты на сеанс фильма «Веном», который появится в прокате с 4 октября. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 5 октября.


 
Теги: Минск
 
 
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27 октября в Молодежном театре эстрады в седьмой раз покажут музыкальный спектакль о приключениях знаменитого полоцкого князя.
 
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