В Глусском районе Mercedes влетел во встречный Renault: два человека погибли, два в реанимации

Два человека погибли, еще два получили серьезные травмы в аварии, которая произошла 2 октября, около 10.20, в Глусском районе. Об этом со ссылкой на ГАИ УВД Могоблисполкома сообщает информационное агентство «Могилевские ведомости».

По предварительной информации, 20-летний водитель Mercedes вблизи деревни Малиново не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Renault, которым управлял 60-летний мужчина.

В результате ДТП водитель Renault и пассажир Mercedes от полученных травм погибли, а водитель Mercedes и пассажир Renault с травмами в бессознательном состоянии госпитализированы в Глусскую райбольницу.

По предварительным данным, водители были трезвы, взяты биологические анализы. СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 317 УК (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).