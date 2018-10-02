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Министр связи: у «Белтелекома» и «Белпочты» уже давно нет монополии

03.10.2018 11:32 — Разное | KYKY  
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Министр связи и информатизации Константин Шульган в интервью телеканалу «Беларусь-1»   заявил, что ни у «Белтелекома», ни у «Белпочты» нет никакой монополии, потому что есть интернет, фиксированную связь и почтовые услуги предоставляют и другие организации, пишет TUT.by.

Ведущая задала министру вопрос о том, можно ли вывести рынок стационарной связи и почты «из монополии в конкурентную среду».

«Монополии «Белтелекома» и «Белпочты» относительно давно не существует. Есть лицензиаты министерства, которые занимаются аналогичным видом деятельности. О монополии мы уже не говорим. Предоставление того же интернета, фиксированной связи проводится и другими организациями, вы можете выбирать. Точно так же, как и почтовые услуги», – сказал Константин Шульган.

При этом министр отметил, что конкуренция действительно приводит к понижению цен на услуги: «Но я еще хотел бы сказать, что цена – это не всегда основное. Основное – это то, как качественно вам эту услугу предоставили. За минимум денег получить не то, что вы желали, – я думаю, вы не согласитесь на такую услугу. Я имел в виду, что предприятия системы Минсвязи будут работать над тем, чтобы качество услуги населению повышалось».

На вопрос ведущей, реально ли заменить «Белпочту» в регионах, министр ответил: «Я бы даже не хотел, чтобы она заменилась, потому что считаю, что у «Белпочты» сейчас стартовые позиции для того, чтобы стать основым оператором. Как логистическим, потому что разветвленная транспортная сеть. Как оператор, который напрямую имеет контакт с населением и может предоставлять любого рода услуги».

Он также рассказал о планах по улучшению почтового оператора: «У нас есть определенные проекты, как сделать «Белпочту» одним из основных операторов по данному виду деятельности. Хотелось бы, чтобы на «Белпочте» была электронная платформа, которая бы позволяла вам как пользователю, обращаясь к ней, заказывать товар, который находится заграницей. Казалось бы, что вам стоит заказать из другой страны товар. Но заказывая через «Белпочту», вы и юридически защищены в получении этого товара. И оператор тогда берет на себя какие-то нюансы, связанные с доставкой, ответственность».

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Министр связи и информатизации Константин Шульган в интервью телеканалу «Беларусь-1»   заявил, что ни у «Белтелекома», ни у «Белпочты» нет никакой монополии,...
 
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