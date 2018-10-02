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В Минске хотят открыть антинаркотический центр

03.10.2018 11:10 — Разное | KYKY  
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Начальник управления по наркоконтролю ГУВД Мингорисполкома Александр Сазонов рассказал, что в Минске хотят создать антинаркотическую площадку с конференц-залом и интерактивными зонами, пишет агентство «Минск-Новости».

«Как показала практика, не всегда профилактические мероприятия в школах эффективны. Зачастую на них выступают специалисты широкого профиля. Мы же хотим создать отдельный центр, где специалисты МВД, Минздрава и Минобразования в доступной для молодежи форме могли бы предоставлять полезную информацию о наркозависимости, ответственности, предусмотренной за незаконный оборот наркотических средств и многое другое. Подобный центр существует в Москве. У нас пока решается, к какому ведомству будет относиться площадка и где она разместится».

Как выглядит этот центр в Москве

В Москве молодежная антинаркотическая площадка открылась в 2015 году. Она поделена на три основные зоны: информационно-методическую; выставочно-экспозиционную и административно-хозяйственную.

Первая из них состоит из конференц-зала на 27 мест и зала для семинаров и совещаний на 12 мест. Здесь проходят тренинги, семинары, лекции о вреде наркотиков.

Выставочно-экспозиционная зона показывает основные этапы «жизненного пути» наркомана (от первой дозы до распада личности), архивные документами, фотографии, материалы уголовных дел, схемы проникновения наркотиков на территорию России и так далее

Для создания экспозиции использованы мультитач-стена, интерактивные витрины и пол, голографический куб, диорамы, а также восковые фигуры.

 
Теги: Минск
 
 
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Начальник управления по наркоконтролю ГУВД Мингорисполкома Александр Сазонов рассказал, что в Минске хотят создать антинаркотическую площадку с конференц-залом...
 
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