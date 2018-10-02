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Пенсионер в Ивацевичах погиб при распиловке дров

03.10.2018 11:43 — Разное | Аргументы и факты  
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Пенсионер в Ивацевичах погиб при распиловке дров
БЕЛТА

Несчастный случай произошел 2 октября после обеда.

81-летний местный житель решил распилить дрова. Но в какой-то момент дисковая пила выскользнула из его рук и повредила бедренную артерию. Через некоторое время пожилого мужчину нашла его жена. Но спасти пенсионера не удалось, пишет БЕЛТА.

Ивацевичский районный отдел Следственного комитета проводит проверку.

 

 
 
Ссылка на источник 81
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Ивацевичский районный отдел Следственного комитета проводит проверку.
 
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