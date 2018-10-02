Пенсионер в Ивацевичах погиб при распиловке дров

Несчастный случай произошел 2 октября после обеда.

81-летний местный житель решил распилить дрова. Но в какой-то момент дисковая пила выскользнула из его рук и повредила бедренную артерию. Через некоторое время пожилого мужчину нашла его жена. Но спасти пенсионера не удалось, пишет БЕЛТА .

Ивацевичский районный отдел Следственного комитета проводит проверку.