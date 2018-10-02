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Роман Бессмертный: «Минск» исчерпал себя

03.10.2018 11:44 — Разное | Партизан  
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Нужен новый формат и новое место для проведения переговоров по Донбассу.

Об этом в «Фейсбуке» написал экс-посол Беларуси в Украине Роман Бессмертный:

- Эпоха Минских переговоров завершилась еще 1 января 2016, поскольку именно к этой дате формально действовали договоренности. Именно с тех пор переговоры превратились в политическую жвачку. Я понимал бесперспективность этого процесса, поэтому вышел из него весной 2016 года.

Выход Леонида Кучмы из Минского процесса - еще одно свидетельство непродуктивности этих переговоров.

Несколько моментов по решению Кучмы.

Первое. Очевидно, что решение принято. И поскольку миссия проходила на волонтерских началах, то сложно говорить, что оно может быть изменено.

Второе. Информация о возможном выходе Кучмы крутилась несколько последних дней. Этого было достаточно, чтобы появилась хоть какая-то реакция с Банковой. Ничего такого не произошло.

Третье. Все последние события и заявления вокруг Минского процесса указывают на напряженность и непродуктивность этих переговоров. Особенно, когда речь идет об остановке обстрелов или освобождении незаконно удерживаемых заложников.

И напоследок. Я удивляюсь терпению тех, кто еще летает на переговоры в Минск.

Нужен НОВЫЙ ФОРМАТ и новое место для проведения переговоров по Донбассу.

Я это подчеркиваю с 2016 года!

 
Теги: Минск
 
 
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Нужен новый формат и новое место для проведения переговоров по Донбассу.
 
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