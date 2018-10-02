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Как продавали оружие СССР, а после Россия и США с 1950 по 2017 год

03.10.2018 10:54 — Разное | Партизан  
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На основании данных Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), была составлена визуализация оружейных поставок из СССР, а после России и США.

Создатели визуализации "United States vs. Russia Arms Sales from 1950 to 2017" туманно пояснили, что единицы в видео выражены в значениях индикатора тренда. Каждая точка на карте равняется одному значению индикатора тренда.


Продажи оружия до развала СССР (1990) составляли:
СССР - 34% 
США - 33%

Продажи оружия после развала СССР (1995 год)
Россия - 7% 
USSA - 50%

Продажа оружия (2002)
Россия - 32% 
США - 28%

Продажа вооружений (2017)
Россия - 20% 
США - 40%

База данных охватывает основные, обычные вооружения и военную продукцию, в том числе: авиацию, систему противовоздушной обороны, противолодочное боевое оружие, бронетранспортеры, артиллерию, двигатели для военных самолетов и т.д.

База данных не охватывает: стрелковое оружие или легкие вооружения, микролайт-самолеты, неуправляемые ракеты, беспилотные и планетарные планеры, целевые дроны.

 
 
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На основании данных Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), была составлена визуализация оружейных поставок из СССР, а после...
 
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