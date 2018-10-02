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Как продавали оружие СССР, а после Россия и США с 1950 по 2017 год
На основании данных Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), была составлена визуализация оружейных поставок из СССР, а после России и США.
Создатели
Продажи оружия до развала СССР (1990) составляли:
СССР - 34%
США - 33%
Продажи оружия после развала СССР (1995 год)
Россия - 7%
USSA - 50%
Продажа оружия (2002)
Россия - 32%
США - 28%
Продажа вооружений (2017)
Россия - 20%
США - 40%
База данных охватывает основные, обычные вооружения и военную продукцию, в том числе: авиацию, систему противовоздушной обороны, противолодочное боевое оружие, бронетранспортеры, артиллерию, двигатели для военных самолетов и т.д.
База данных не охватывает: стрелковое оружие или легкие вооружения, микролайт-самолеты, неуправляемые ракеты, беспилотные и планетарные планеры, целевые дроны.
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На основании данных Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), была составлена визуализация оружейных поставок из СССР, а после...
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