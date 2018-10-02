В поисках белорусских талантов: в Минск приедут менеджеры из Германии и Франции

Открыт прием заявок от белорусских артистов на первый шоукейс-фестиваль Iskra Showcase Weekend, который пройдет 23−24 ноября в Минске. Посмотреть на белорусских музыкантов и рассказать о путях успеха в Европе приедут представители крупных фестивалей и букинг-агенты из Германии и Франции.



Mustelide на фестивале Tallinn Music Week. Фото: Mart Sepp

Шоукейс-фестивали в Европе давно стали популярной формой налаживания связей между артистами и музыкальным бизнес-сообществом. Через них проще попасть на фестиваль в другой стране, найти агента и свой путь к зрителю, что подтверждают примеры многих белорусских музыкантов, побывавших на шоукейсах в странах ЕС, России и Украине. В Беларуси же такие мероприятия, по сути, не проводились.

В рамках Iskra Showcase Weekend в Минск приедут: Наталья Подобед — глава More Zvukov Agency (Германия), европейский агент Onuka, «ДахаБраха», Oligarkh, Shortparis; Франсуа Одижье — представитель фестиваля Europavox (Франция) и одноименной сети фестивалей-партнеров в шести других странах; Кристиан Морин — куратор международного фестиваля Pop-Kultur (Германия); Жан-Мишель Дюпа — букер фестивалей Stereolux и Le Printemps de Bourges (Франция). На мероприятие пригласят белорусских организаторов фестивалей и концертов, представителей клубов.

Музыканты могут подать заявку на участие в мероприятии до 12.00 8 октября с помощью онлайн-формы . Выбирать участников концертов будут те же иностранные эксперты, которые приедут в Минск, которые выступят здесь с образовательными лекциями. Билеты на концерты и лекции поступят в продажу позже.

Когда: 23−24 ноября. Где: Минск. Дедлайн подачи заявок: 8 октября, 12.00.

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