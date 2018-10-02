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В поисках белорусских талантов: в Минск приедут менеджеры из Германии и Франции

03.10.2018 11:51 — Разное | Tut.by  
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Открыт прием заявок от белорусских артистов на первый шоукейс-фестиваль Iskra Showcase Weekend, который пройдет 23−24 ноября в Минске. Посмотреть на белорусских музыкантов и рассказать о путях успеха в Европе приедут представители крупных фестивалей и букинг-агенты из Германии и Франции.


Mustelide на фестивале Tallinn Music Week. Фото: Mart Sepp

Шоукейс-фестивали в Европе давно стали популярной формой налаживания связей между артистами и музыкальным бизнес-сообществом. Через них проще попасть на фестиваль в другой стране, найти агента и свой путь к зрителю, что подтверждают примеры многих белорусских музыкантов, побывавших на шоукейсах в странах ЕС, России и Украине. В Беларуси же такие мероприятия, по сути, не проводились.

В рамках Iskra Showcase Weekend в Минск приедут: Наталья Подобед — глава More Zvukov Agency (Германия), европейский агент Onuka, «ДахаБраха», Oligarkh, Shortparis; Франсуа Одижье — представитель фестиваля Europavox (Франция) и одноименной сети фестивалей-партнеров в шести других странах; Кристиан Морин — куратор международного фестиваля Pop-Kultur (Германия); Жан-Мишель Дюпа — букер фестивалей Stereolux и Le Printemps de Bourges (Франция). На мероприятие пригласят белорусских организаторов фестивалей и концертов, представителей клубов.

Музыканты могут подать заявку на участие в мероприятии до 12.00 8 октября с помощью онлайн-формы. Выбирать участников концертов будут те же иностранные эксперты, которые приедут в Минск, которые выступят здесь с образовательными лекциями. Билеты на концерты и лекции поступят в продажу позже.

Когда: 23−24 ноября.

Где: Минск.

Дедлайн подачи заявок: 8 октября, 12.00.

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29 сентября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появится возможность получить парные билеты на сеанс фильма «Веном», который появится в прокате с 4 октября. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 5 октября.


 
Теги: Минск
 
 
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Открыт прием заявок от белорусских артистов на первый Iskra Showcase Weekend, который пройдет 23-24 ноября в Минске.
 
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