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В поисках белорусских талантов: в Минск приедут менеджеры из Германии и Франции
Открыт прием заявок от белорусских артистов на первый шоукейс-фестиваль Iskra Showcase Weekend, который пройдет 23−24 ноября в Минске. Посмотреть на белорусских музыкантов и рассказать о путях успеха в Европе приедут представители крупных фестивалей и букинг-агенты из Германии и Франции.
Шоукейс-фестивали в Европе давно стали популярной формой налаживания связей между артистами и музыкальным бизнес-сообществом. Через них проще попасть на фестиваль в другой стране, найти агента и свой путь к зрителю, что подтверждают примеры многих белорусских музыкантов, побывавших на шоукейсах в странах ЕС, России и Украине. В Беларуси же такие мероприятия, по сути, не проводились.
В рамках Iskra Showcase Weekend в Минск приедут: Наталья Подобед — глава More Zvukov Agency (Германия), европейский агент Onuka, «ДахаБраха», Oligarkh, Shortparis; Франсуа Одижье — представитель фестиваля Europavox (Франция) и одноименной сети фестивалей-партнеров в шести других странах; Кристиан Морин — куратор международного фестиваля Pop-Kultur (Германия); Жан-Мишель Дюпа — букер фестивалей Stereolux и Le Printemps de Bourges (Франция). На мероприятие пригласят белорусских организаторов фестивалей и концертов, представителей клубов.
Музыканты могут подать заявку на участие в мероприятии до 12.00 8 октября с помощью
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Открыт прием заявок от белорусских артистов на первый Iskra Showcase Weekend, который пройдет 23-24 ноября в Минске.
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