Тема недели

Завершился рабочий визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Таджикистан.

Под знаком интеграции

В аэропорту белорусского лидера провожал лично Президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Главы государств еще раз пообщались, подвели итоги визита, который прошел не только под знаком интеграции и многостороннего сотрудничества в рамках СНГ, но и двустороннего белорусско-таджикского взаимодействия. Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон договорились об ускорении реализации всех прежних договоренностей, в первую очередь тех, которые были достигнуты во время официального визита белорусского лидера в Таджикистан в мае этого года. Глава белорусского государства поблагодарил таджикскую сторону за радушие и теплоту, подтвердил готовность Беларуси принимать активное участие в плане индустриализации Таджикистана. Один из пунктов этого плана — совместное сборочное производство тракторной техники в городе Гиссар.

Поручения выполняются

Как и было обещано немногим более четырех месяцев назад, главы государств лично приехали проконтролировать, как выполняются их поручения. Президенты остались удовлетворены увиденным и обсудили в Гиссаре дальнейшие планы по развитию промышленной кооперации на площадках в Таджикистане.

Одним из пунктов двусторонней программы стало посещение виноградных хозяйств «Боги сомон» и «Ватан» в Турсунзадевском районе. Президенты продегустировали виноград разных сортов и даже поучаствовали в сборе урожая, а также продолжили неформальное общение. Как сообщалось, накануне Александр Лукашенко в Душанбе принял участие в заседании Совета глав государств СНГ. В узком формате президенты обменялись мнениями по актуальным проблемам взаимодействия в рамках Содружества, наметили дату и место своей следующей встречи. Она состоится 11 октября 2019 года в Ашхабаде. На расширенном заседании рассмотрены документы, регламентирующие политическое взаимодействие, дальнейшее развитие сотрудничества в гуманитарной области, в сфере обеспечения безопасности, а также ряд проектов, направленных на совершенствование правового и организационно-кадрового обеспечения деятельности СНГ.

Промышленная кооперация будет развиваться

Президенты Беларуси и Таджикистана договорились о дальнейшем развитии промышленной кооперации на площадках в Таджикистане.

Главы государств осмотрели новый большой цех, где уже начата сборка тракторов для поставки в Афганистан. Было заявлено о достижении между сторонами договоренности в сфере налогообложения, что значительно повысит конкурентоспособность совместно произведенной продукции. Александр Лукашенко заметил, что нужно развивать промкооперацию и собирать не только тракторы, но и другую технику, в том числе комбайны, технику для коммунального хозяйства с возможностью последующего экспорта и на рынки третьих стран.

Гендиректор Минского тракторного завода Федор Домотенко рассказал о перспективах по локализации на производстве в Гиссаре, получении сертификатов на выполнение ряда работ непосредственно в Таджикистане. Речь также идет о совместном выпуске навесного оборудования, расширении его ассортимента. В частности, уже к следующему сезону специально для условий Таджикистана может быть открыта линия по сборке самоходных горных косилок. Разработкой этой уникальной техники занимались белорусские конструкторы.

Площадки под новое производство

появятся там, где есть трудовые ресурсы

Президент Таджикистана предложил под новые производства использовать не только площадку в Гиссаре, но и, например, непосредственно в Душанбе, где есть необходимые трудовые ресурсы и потребность в создании новых рабочих мест.

Главы государств также пообщались с рабочими, среди которых не только таджики, но и белорусские граждане, которые занимаются наладкой производства, обучением местного персонала. В завершение Эмомали Рахмону был подарен сертификат на трактор «Беларус» модели 82.1. Таджикский лидер поблагодарил за подарок, отметив, что он будет востребован в хозяйстве. Как рассказал журналистам Федор Домотенко, сборочное производство включает три конвейерные ленты. «Практически весь модельный ряд до 150 лошадиных сил можно собирать на этом сборочном производстве. Одна из конвейерных линий будет работать на экспорт за пределы Таджикистана, — сказал гендиректор. — Отрабатываются экспортные контракты. Это поставки готовых изделий, которые будут собираться из тракторокомплектов МТЗ. Но это уже будет продукция, произведенная в Таджикистане». «Было поручение, чтобы «Гомсельмаш» тоже входил со сборкой на имеющиеся и новые сборочные площади, если есть в этом необходимость», — отметил гендиректор.

В перечне особо важных объектов

ОАО «МТЗ» и ОАО «Бобруйскагромаш» на базе дилера АОЗТ «Агротехсервис» реализуют в городе Гиссар проект по созданию сборочного производства тракторов, навесного и прицепного оборудования. Данное производство включено правительством Таджикистана в перечень особо важных объектов. Проект также включает в себя создание на базе производства учебного центра по подготовке технических специалистов среднего звена для обслуживания и эксплуатации белорусской сельхозтехники.

А.Г. Лукашенко подтвердил готовность Беларуси участвовать в плане индустриализации Таджикистана: «Мы готовы участвовать в вашем плане модернизации, индустриализации страны и внести тот вклад, который нужен для Таджикистана, выполнить ту работу, о которой мы договорились в мае,» — заявил белорусский лидер.

По материалам БелТА.