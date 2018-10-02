|
Выросло в Верхнедвинске
03.10.2018 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)
>
Кочаны-гиганты.
Конкурс «Выросло в Верхнедвинске» продолжается, и наши читатели присылают в редакцию всё больше снимков своих урожайных рекордов. В этом году приятно удивили дары осени и Зинаиду Геннадьевну Томашевич: на грядке возле её дома выросло четыре капустных кочана-гиганта.
Зинаида Геннадьевна 25 лет отработала в сфере электросвязи, а сейчас, находясь на заслуженной пенсии, полностью посвятила себя домашнему хозяйству. Ухоженный приусадебный участок буквально утопает в цветах, а небольшой огород всегда радует богатым урожаем.
Вырастили… клюкву!
Жители г. Верхнедвинска Юния Павловна и Петр Михайлович Атрахимовичи на своем приусадебном участке действительно выращивают клюкву. Да такую, что просто загляденье! Грядка не только имеет практическую функцию, но и привлекательный вид. Среди буйной зелени яркими бусинками краснеют ягоды величиной с небольшую вишню.
Хозяйка рассказала, что любит заниматься выращиванием экзотических растений. Рядом с привычными овощами растут голубика, персики, арбузы. Экзоты требуют особого к себе отношения, приходится немало потрудиться, чтобы они прижились и давали урожай. Так, голубика и клюква растут на кислой почве, для них созданы специальные грядки из торфа и лесных отходов: иглицы, опилок.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Кочаны-гиганты. Конкурс «Выросло в Верхнедвинске» продолжается, и наши читатели присылают в редакцию всё больше снимков своих урожайных рекордов. В этом году...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)