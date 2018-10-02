Кочаны-гиганты.

Конкурс «Выросло в Верхнедвинске» продолжается, и наши читатели присылают в редакцию всё больше снимков своих урожайных рекордов. В этом году приятно удивили дары осени и Зинаиду Геннадьевну Томашевич: на грядке возле её дома выросло четыре капустных кочана-гиганта.

Зинаида Геннадьевна 25 лет отработала в сфере электросвязи, а сейчас, находясь на заслуженной пенсии, полностью посвятила себя домашнему хозяйству. Ухоженный приусадебный участок буквально утопает в цветах, а небольшой огород всегда радует богатым урожаем.

В этом году погода особенно располагала к труду на земле, и результат не заставил себя ждать: яблоки, виноград, перцы, картофель, помидоры, огурцы, даже баклажаны – всего уродилось вдоволь. Летом в гости приезжали внуки, с удовольствием лакомились фруктами и ягодами – благо, под тёплым солнышком созрело очень много вишни и клубники. А малина до сих пор продолжает приносить урожай — только накануне «Дожинок» Зинаида Геннадьевна собрала возле дома три литра.

Но главная гордость хозяйки – невероятных размеров капуста. Четыре огромных кочана занимают целую грядку и заметны ещё издали. Не без труда удалось срезать один, чтобы взвесить: 9 килограммов 700 граммов! Настоящий великан, а ведь остальные не меньше! Уж чего-чего, а капусты семье Томашевич этой осенью хватит с лихвой.

Алёна Мороз.

Фото автора.

Вырастили… клюкву!

Жители г. Верхнедвинска Юния Павловна и Петр Михайлович Атрахимовичи на своем приусадебном участке действительно выращивают клюкву. Да такую, что просто загляденье! Грядка не только имеет практическую функцию, но и привлекательный вид. Среди буйной зелени яркими бусинками краснеют ягоды величиной с небольшую вишню.

Хозяйка рассказала, что любит заниматься выращиванием экзотических растений. Рядом с привычными овощами растут голубика, персики, арбузы. Экзоты требуют особого к себе отношения, приходится немало потрудиться, чтобы они прижились и давали урожай. Так, голубика и клюква растут на кислой почве, для них созданы специальные грядки из торфа и лесных отходов: иглицы, опилок.

Юния Павловна за два года приобрела 19 кустиков клюквы. Они прижились, стали плодоносить и разрастаться. Получилась большая грядка, с которой трудолюбивые хозяева собирают хороший урожай.

Во всех начинаниях Юнию Павловну поддерживает супруг. Они вместе ухаживают за огородом и занимаются его благоустройством.

Палисадник утопает в цветах, украшен самодельными резными фигурками, изготовленными Петром Михайловичем. Здесь на импровизированном прудике «плавают» красавцы-лебеди, среди клумб «бегают» ёжики, а на дереве «поселились» аисты.

Лариса Зайцева.

Фото автора.