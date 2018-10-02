Путин оставит Могилёв на три дня без мостов



Все мосты Могилёва — на улицах, где будет перекрыто движение​

mogilevnews.by

Так, с 10 по 12 октября будет ограничено движение по улицам Первомайской, Космонавтов, проспектах Мира, Пушкинском и Шмидта. ГАИ просит водителей заранее планировать поездки, исключив эти улицы из своего маршрута.Кроме того, в это время по Могилёву могут ездить автоколонны в сопровождении автомобилей оперативного назначения.Как известно, на Форум регионов в Могилёв планируют приехать. Именно ради высоких гостей и перекрывают весь центр города. Путин планирует свой приезд на 12 октября.Кстати, как обнаружило Еврорадио, на время Форума регионов могилевчан угрожают оставить без мостов: все они располагаются на улицах, где движение будет перекрыто.