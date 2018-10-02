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Ядерная бомба для НАТО: в США защитили проект нового атомного оружия

03.10.2018 12:26 — Разное | Tut.by  
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Проект термоядерной авиационной бомбы B61−12 полностью соответствует всем требованиям, предъявляемым Пентагоном и министерством энергетики США, сообщает Defense Aerospace.


Фото:nnsa.energy.gov

B61−12 оснащается боевой частью мощностью 50 килотонн. Установка хвостовых рулей придает боеприпасам высокую точность. После защиты проекта администрация по ядерной безопасности США объявила, что подготовка к выпуску B61−12 на заводе «Пэнтекс» в Техасе начнется в октябре 2018 года. Первая же бомба B61−12 будет выпущена в марте 2020 года.

Кроме США, новые бомбы получат воздушные силы НАТО. Ими будут оснащаться истребители F-16 и бомбардировщики Panavia Tornado IDS.

Разработка ядерной бомбы B61 стартовала в 1963 году. Военные инженеры США разрабатывали бомбу в течение двух лет. Затем ее запустили в серийное производство. После бомбу постоянно видоизменяли и усовершенствовали

Очередной ее вариант — B61−12 заменит собой четыре другие модификации бомб B61 (B61−3, -4, -7, -10) в ядерном арсенале страны. Первую производственную единицу модификации планируют завершить к 2020 году. Как заявлял глава Министерства энергетики США Фрэнк Клотц, благодаря модернизации B61−12 сможет прослужить еще как минимум 20 лет.

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Новая бомба оснащается боевой частью мощностью 50 килотонн.
 
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