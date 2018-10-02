Пенсионерка с тремя велосипедами. Как гомельчанка похудела на 40 кг и стала известной

В 55 лет Светлана Король научилась кататься на велосипеде, а спустя два года стала председателем областного общественного объединения «ВелоГомель». GO.TUT.BY она рассказала о том, как на пенсии похудеть на 40 кг, обзавестись тремя велосипедами и обходить лавочки стороной.



Фото: из личного архива

Похудеть на гормонах

Светлана много лет проработала педагогом-организатором в школе. Но в 50 лет ей пришлось перенести операцию на коленной чашечке, а потом еще одну — по удалению щитовидной железы. По состоянию здоровья женщина вышла на пенсию; начались депрессия и проблемы с лишним весом. Женщина не скрывает: весила 128 кг. Из-за лишнего веса случилась травма мениска.

— Мне 51 год, а я уже сижу с тростью и еле хожу, — вспоминает Светлана.

Чтобы избежать дальнейших проблем со здоровьем, решила худеть: купила весы, стала считать калории, составила программы питания и домашних тренировок.



Светлана до и после похудения. Фото: из личного архива героини.

За первый месяц сбросила 10 кг, за два года — 40 кг. На собственном опыте убедилась: худеть, сидя на гормонах, реально. Но нелегко.

— Я на четыре года отказалась от мороженого, а это мое любимое лакомство!

Увлечься велосипедом в 55 лет

Велосипед Светлане отдал сын: «Может, будете на даче в магазин ездить». В 55 лет учиться пришлось практически с нуля — опыт катания у Светланы ограничивался трехколесным велосипедом из детства.

— Села — и поехала! Потом, уже в процессе, советами помогали и сын, и муж, и более опытные велосипедисты.

Первая поездка не обошлась без падения. Но гомельчанка не испугалась. Самым сложным, рассказывает она, стало торможение.



Фото: из личного архива

В апреле прошлого года Светлана освоилась настолько, что выехала на первую городскую «покатушку» — весенний велопробег. Сейчас у нее три велосипеда. Каждый — для определенного вида поездок: горный для туризма, круизеры — для городских прогулок. Один из велосипедов — ярко-красный, у Светланы это любимый цвет.

Гомельчанка велосипедный сезон не закрывает: ездит даже зимой — но предупреждает, что катание в плохую погоду требует большей концентрации и определенных навыков вождения.

Мама Светланы в свои 76 лет с недоумением смотрит на новое увлечение дочери: мол, на даче муж на грядках, а жена катается в свое удовольствие. Только муж Светланы, Александр Алексеевич, преподаватель физкультуры, поэтому все спортивные начинания в семье поддерживаются на сто процентов.

На пенсии стать председателем велосообщества

В этом году Светлана сделала официальным велодвижение в Гомеле, собрав все необходимые документы для регистрации общественного объединения «Велогомель».

Сейчас в нем — 55 участников, средний возраст — около тридцати лет. На учредительном собрании Светлану выбрали председателем единогласно: за активность, трудолюбие и коммуникабельность.

Среди проектов «ВелоГомеля» — «Леди на велосипеде» и «Велосемья». В июле с командой устроили семейный велопарад. Вместе с «Советом отцов города Гомеля» провели семейный фестиваль дворовых игр.





В феврале Светлане исполнится 58 лет. Она постоянно находит для себя новые хобби, записывается на курсы, слушает современную музыку и смотрит блоги на youtube. Без велосипеда не может: личный рекорд — 114 километров в день. И про травму колена даже не вспоминает.

Как велоактивистку Светлану стали приглашать на теле- и радиопередачи. Бывает, узнают на улице: незнакомые и иногда немолодые люди подходят и благодарят, потому что купили велосипед после ее интервью.

— После такого у меня даже нет вопросов, нужен ли мне велосипед. Я рада, что могу показать людям: возраст — это не помеха. Быть на пенсии не равно сидеть на скамеечке или копаться на грядках. Делать то, что тебе нравится, общаться с интересными людьми и не быть там, где плохо себя чувствуешь — это такое достоинство моего возраста!