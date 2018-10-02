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Microsoft представила новый планшет, ноутбук, моноблок и наушники с шумоподавлением
Компания Microsoft вчера анонсировала сразу несколько новых гаджетов Surface. Об этом
Первая новинка — гибридный планшет Surface Pro 6. Его оснастили процессорами Intel Core восьмого поколения и 12,3-дюймовым сенсорным экраном разрешением в 2736 на 1824 точек. Заявленное время автономной работы составляет 13,5 часов.
Стартовая цена Surface Pro 6 с Intel Core i5 составляет 899 долларов. Дата начала продаж в США — 16 октября.
Ноутбук Surface Laptop 2 внешне мало чем отличается от предшествующей модели и оснащается покрытием клавиатуры из алькантары.
У аппарата 13,5-дюймовый экран (2256 на 1054 пикселей), новые процессоры Intel, 8 ГБ оперативной памяти и от 128 ГБ до 1 ТБ встроенной памяти на SSD. От одного заряда лэптоп должен проработать до 14,5 часов. Цена младшей версии — 999 долларов, старт продаж — 16 октября.
Surface Studio 2 — обновленный моноблок с экраном на 28 дюймов и на 50% более мощной графической подсистемой в сравнении с первой версией устройства. Есть специальная шарнирная система, позволяющая опустить моноблок на стол и использовать его как большой планшет для рисования.
Дата старта продаж Surface Studio 2 пока не объявлена, начальная цена составляет 3499 долларов.
Самая интересная новинка — наушники Surface Headphones. Они оснащаются технологией шумоподавления, от одного заряда в беспроводном режиме могут проработать до 15 часов, а с проводом — до 50 часов.
Наушники поддерживают голосового ассистента Cortana, управлять громкостью можно через прокрутку колесика на одной из чашечек. Цена Surface Headphones — 349 долларов.
Смотрите, сколько у нас стоят другие устройства Surface:
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Некоторые гаджеты начнут продаваться в США 16 октября.
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