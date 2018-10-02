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Лимит беспошлинных посылок в Беларуси могут увеличить до $200

03.10.2018 12:26 — Разное | Аргументы и факты  
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Лимит беспошлинных посылок в Беларуси могут увеличить до 0
Фото из открытых источников

«Как одно из предложений министерства - увеличить беспошлинный порог до $200 и с 10 кг до 31 кг. Прорабатывается проект указа, который должен быть внесен на рассмотрение главы государства», - рассказал в эфире телеканала «Беларусь 1» Константин ШУЛЬГАН, слова главы ведомства приводит БЕЛТА.

Напомним, в настоящий момент беспошлинный ввоз международных посылок в Беларуси ограничен 22 евро и 10 кг.

Также в Беларуси продолжит развиваться электронное правительство.

«Это автоматизированная информационная система, которая позволит сделать общение граждан и государства более комфортным. Планируем до конца 2019 года все дома подключить к интернету, чтобы в электронном формате гражданин мог общаться с теми госструктурами, которые ему необходимы. Любой документ, который вам необходим от государства, вы можете заказать комфортно, не выходя из дома. Вы знаете единый портал по предоставлению госуслуг, знаете пароль. Заходя туда, вы можете попасть в любой госорган с тем вопросом, который вас интересует, и получить ответ. У нас есть платформа, при помощи которой идет объединение государственных ресурсов. Готовится проект указа об этой общегосударственной автоматизированной информационной системе», - сказал Константин Шульган.

 
 
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Об этом сообщил министр связи и информатизации Константин Шульган.
 
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