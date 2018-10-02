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В день города случчане смогут полетать на самолётах
03.10.2018 — Разное | Слуцк Город
В субботу, 6 октября, в рамках празднования дня города в Слуцке будут организованы обзорные полёты на самолётах для всех желающих. Об этом сайту SlutskGorod сообщили в Бобруйском аэроклубе ДОСААФ.
С 10 утра случчане смогут полетать на легких самолётах «Вильга-35А» польского производства. Взлёты будут происходить вблизи д. Прощицы Слуцкого района на площадке ПСК «Наша Нива».
Для доставки желающих подняться в воздух будет курсировать автобус Бобруйского аэроклуба ДОСААФ (от автостоянки Слуцкого райисполкома к деревне Прощицы).
Стоимость 10 минут полёта составит 30 рублей.
Полную программу празднования дня города в Слуцке можно посмотреть по
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В субботу, 6 октября, в рамках празднования дня города в Слуцке будут организованы обзорные полёты на самолётах для всех желающих. Об этом сайту SlutskGorod сообщили...
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