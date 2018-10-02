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В день города случчане смогут полетать на самолётах

03.10.2018 — Разное | Слуцк Город  
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В день города случчане смогут полетать на самолётах

В субботу, 6 октября, в рамках празднования дня города в Слуцке будут организованы обзорные полёты на самолётах для всех желающих. Об этом сайту SlutskGorod сообщили в Бобруйском аэроклубе ДОСААФ.

С 10 утра случчане смогут полетать на легких самолётах «Вильга-35А» польского производства. Взлёты будут происходить вблизи д. Прощицы Слуцкого района на площадке ПСК «Наша Нива».

Для доставки желающих подняться в воздух будет курсировать автобус Бобруйского аэроклуба ДОСААФ (от автостоянки Слуцкого райисполкома к деревне Прощицы).

Стоимость 10 минут полёта составит 30 рублей. 

  • Организовать обзорные полёты над Случчиной планировалось ещё ко Дню молодёжи, 23 июня, однако из-за погоды их пришлось отменить.

Полную программу празднования дня города в Слуцке можно посмотреть по ссылке


Slutsk-Gorod.by

 
 
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В субботу, 6 октября, в рамках празднования дня города в Слуцке будут организованы обзорные полёты на самолётах для всех желающих. Об этом сайту SlutskGorod сообщили...
 
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