В день города случчане смогут полетать на самолётах





В субботу, 6 октября, в рамках празднования дня города в Слуцке будут организованы обзорные полёты на самолётах для всех желающих. Об этом сайту SlutskGorod сообщили в Бобруйском аэроклубе ДОСААФ.

С 10 утра случчане смогут полетать на легких самолётах «Вильга-35А» польского производства. Взлёты будут происходить вблизи д. Прощицы Слуцкого района на площадке ПСК «Наша Нива».

Для доставки желающих подняться в воздух будет курсировать автобус Бобруйского аэроклуба ДОСААФ (от автостоянки Слуцкого райисполкома к деревне Прощицы).

Стоимость 10 минут полёта составит 30 рублей.

Организовать обзорные полёты над Случчиной планировалось ещё ко Дню молодёжи, 23 июня, однако из-за погоды их пришлось отменить .

Полную программу празднования дня города в Слуцке можно посмотреть по ссылке .



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